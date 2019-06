Afrique: CAN 2019 / Sénégal - C'est confirmé, Gueye et Sarr absents contre l'Algérie

Ils étaient incertains et annoncés absents contre l'Algérie ce jeudi dans le choc du groupe C de la CAN 2019. C'est confirmé, Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr ne joueront pas contre les Fennecs. Ils seront effectivement absents.

Selon Wiwsport, Gana Gueye a reçu un coup lors du match contre la Tanzanie. Il n'est donc pas suffisamment apte pour jouer contre l'Algérie.

Quant à Ismaila Sarr, il avait depuis quelques soucis avec ses muscles et ne s'est pas entraîné avec le groupe mardi. Il n'était pas non plus présent lors de la séance d'entraînement d'avant le match contre l'Algérie.

Salif Sané, Gana Gueye et Ismaila Sarr sont donc les trois blessés du groupe sénégalais.