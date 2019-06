Afrique: CAN 2019 - Madagascar bat le Burundi et continue sa belle histoire

Le deuxième match du groupe B de la CAN 2019 a opposé ce jeudi les Barea aux Hirondelles. Pour leur première participation à une phase finale de la CAN, les deux équipes se sont affrontées pour écrire l'histoire. Et cette première, Madagascar enlève (1-0) ce duel de novice et prend une option sérieuse sur la qualification.

Un match très plaisant de part et d'autres. Annoncés comme les atouts offensifs des Hirondelles du Burundi, Fiston Abdul Razak et Saido Bérahino ont été encore une fois transparent. Avec des occasions gâchées de part et d'autres, les deux sélections n'ont pas pu faire bouger le marquoir. 0-0, score à la pause.

En deuxième période, les malgaches ont pris l'ascendance dans le jeu et se procurent de belles occasions. Sur un coup magistral à la 76ème minute, Marco llaimaharitra ouvre le score et donne l'avantage à son équipe. Madagascar épingle le Burundi et surfe sur une bonne vague.

Il faudra confirmer ce dimanche face au Nigéria pour le 3ème match de groupe.