Afrique: CAN 2019 - Sénégal, l'heure de vaincre le signe indien face à l'Algérie?

Ce jeudi, le groupe C de la CAN 2019 va capter toutes les attentions. Un choc aux allures d'une finale va se disputer entre les Fennecs d'Algérie et les Lions du Sénégal.

L'ascendance psychologique est à l'avantage de la sélection algérienne. En 3 matchs de CAN, les Fennecs n'ont jamais perdu face aux Lions. Sur une série d'invincibilité depuis la défaite en Coupe du monde face à la Colombie, le Sénégal, avec des joueurs de qualité, pourra-t-il changer le cours de l'histoire ce jeudi?

Deux victoires (CAN 1990 et 2015) et un match nul (CAN 2017), c'est le bilan des Fennecs face aux Lions en Coupes d'Afrique des Nations. Ragaillardi depuis l'arrivée du sélectionneur Djamel Belmadi, l'Algérie s'est montrée cohérente dans le jeu face au Kenya. Face au Sénégal c'est une autre paire de manche.

En conférence de presse, les deux sélectionneurs ont répété la même phrase : « C'est un match important mais pas décisif« . Cette rencontre est plus importante pour le Sénégal puisqu'il doit refaire l'histoire en infligeant la première défaite à l'Algérie dans une phase finale de la CAN.

Sadio Mané, Mbaye Niang, Khalidou Koulibaly, Baldé Keita... , outre gagner pour se qualifier au second tour, l'objectif principal est de battre l'Algérie pour arrêter l'hémorragie qui court depuis 1990. La 4ème confrontation de l'histoire sera-t-elle la bonne pour le Sénégal?

Un autre enjeu qui donnera plus de tonus à cette bataille des étoiles qui commence à partir de 17h GMT au stade du 30 juin de Caire.