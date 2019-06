Ile Maurice: Infrastructures - Victoria Capital Management (Mtius) développera le terminal de Rose-Hill

Alors que le lancement des travaux de l'Urban Terminal de Victoria se fera aujourd'hui, le consortium qui mettra en place l'architecture du terminal de Rose-Hill est connu. C'est Victoria Capital Management (Mtius) à qui il incombrera de développer le site.

Il a fallu quatre appels d'offres pour dénicher l'oiseau rare. C'est le consortium Victoria Capital Management (Mauritius) Ltd qui sera chargé de développer l'Urban Terminal à Rose-Hill dans le cadre du projet Metro Express. Il collaborera avec quatre autres sociétés concernant la partie financière et sept autres sociétés techniques pour ce qui est de l'architecture et de l'aménagement du site.

Si le nom a été révélé par une des sociétés du consortium, le contrat n'a pas encore été paraphé. Interrogé par l'express, le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill, Ken Fong explique que les modalités sont toujours en discussion au niveau du comité technique du ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun.

Pour ce projet, la compagnie Rose-Hill Transport (RHT) apporte de nouveau son expertise à travers la RHT Holding, sa société d'investissement, en tant que conseiller technique du développement et de la modernisation du nouveau terminal d'autobus. RHT Holding fait également partie du consortium General Construction-IBL-Innodis-Promotion and Development-RHT Bus Services Ltd-Transinvest Construction, qui a été retenu pour construire l'Urban Terminal de Victoria. Longtemps retardé, le lancement des travaux est prévu aujourd'hui, en présence du Premier ministre Pravind Jugnauth, une cérémonie qui se tiendra au Caudan Arts Centre.

À l'ouverture de l'Urban Terminal de Rose-Hill, ce projet devrait changer le paysage de la ville, avec l'avènement du métro. À plusieurs reprises, la date limite pour la soumission des propositions avait été repoussée car les promoteurs potentiels ont demandé beaucoup de clarifications autour du projet. Ils avaient soulevé 33 questions. De- mandant, entre autres, quelle sera la superficie de la plateforme du métro, où elle sera située, s'il y aura une voie spéciale pour la maintenance du métro ou encore qui entreprendra des travaux géotechniques.

Le terminal urbain sera aménagé sur un terrain de deux arpents, loué à bail pour une période de 60 ans. Un parking pour 300 véhicules sera construit. L'infrastructure sera dotée d'un espace commercial d'une superficie de 6 000 m2. La gare routière devra, elle, accommoder 20 autobus.

Quant à l'espace réservé aux taxis, il sera d'une superficie de 500 m2 et devra accueillir 20 véhicules alors que 95 propriétaires de taxi y détiennent un permis d'opération. L'option d'ériger un marché moderne à la rue Duncan Taylor, à 100 m de l'Urban Terminal existe. L'espace qui devrait être utilisé est de 2 700 m. Pour ce projet, le gouvernement ne participera directement ou indirectement à aucun financement, à l'exception des mesures incitatives décrites dans le Request for Proposals. Les coûts de conception, d'ingénierie, de construction, des opérations et de la gestion du projet devraient être pris en charge par le soumissionnaire.