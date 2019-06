Afrique: CAN 2019 / Madagascar - Qui est Marco Ilaimaharitra, l'unique buteur contre le Burundi ?

Son coup franc somptueux a offert la victoire à Madagascar contre le Burundi dans le groupe B de la CAN 2019. Et c'est peut-être cet unique but de Marco Ilaimaharitra qui permettra aux Bareas, qui participent à leur première phase finale de Coupe d'Afrique, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Qui est Marco Ilaimaharitra ?

Né le 26 juillet 1995 à Mulhouse en France, Marco Ilaimaharitra est un footballeur international malgache. Il évolue actuellement avec le Sporting de Charleroi en championnat de Belgique de première division. Ilaimaharitra est arrivé dans ce club le 6 juillet 2017, et s'est engagé pour quatre saisons. Il vient de finir sa deuxième saison avec la formation de Jupiler Pro League.

Mais avant d'être recruté par le Sporting de Charleroi, Marco Ilaimaharitra a porté les couleurs de l'AS Coteaux Mulhouse et du FC Mulhouse, deux clubs de sa ville natale. Il rejoint en 2008 le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard et intègre le groupe professionnel lors de la saison 2013-2014 après avoir fait ses preuves dans toutes les équipes de jeunes et dans l'équipe réserve. Il signe son premier contrat pro avec le FC Sochaux-Montbéliard le 28 février 2014.

Devenu joueur important avec sa formation en Ligue 2 (le club a été relégué au terme de la saison 2013-2014) et lors de la saison 2014-2015, Marco Ilaimaharitra joue 37 matchs toutes compétitions confondues avec Sochaux.

Avec la sélection malgache

Marco Ilaimaharitra a choisi de jouer pour son pays d'origine en 2017. Il fait ces débuts lors d'un match amical contre les Comores, le 11 novembre 2017. Avant la sélection malgache, il a été sélectionné à plusieurs reprises en équipe de France des moins de 19 ans avec qui il joue les qualifications pour le championnat d'Europe puis est sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans.