Afrique: CAN 2019 - Maroc - Hervé Renard se méfie de l'armada offensive des Eléphants

C'est l'un des matches les plus attendus de la deuxième journée de cette CAN 2019. Le Maroc s'en va défier la Côte d'Ivoire dans un match qui s'annonce passionnant.

Les deux sélections ont très bien entamé leur compétition en s'imposant toutes deux 1-0, respectivement face à la Namibie pour le Maroc et face à l'Afrique du Sud pour la Côte d'Ivoire. C'est donc un duel pour la 1ère place du groupe qui devrait avoir lieu entre les deux sélections. Une victoire de l'une des deux équipes lui permettrait de s'emparer de la première place du groupe. Un choc entre deux équipes qui se connaissent bien.

Pour Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, c'est « un match plus que difficile contre une des meilleures équipes en Afrique ». Interrogé au sujet des deux récentes et significatives victoires du Maroc contre les Ivoiriens (CAN 2017 puis éliminatoires du Mondial 2018), il estime que « le passé aujourd'hui a peu d'importance ». Il explique toutefois qu'il faut « se focaliser sur demain mais ce n'est qu'un match de groupe. L'objectif c'est d'aller le plus loin dans la compétition ».

Reste que si elles ont obtenu le même score (1-0 contre la Namibie et l'Afrique du Sud), les deux sélections ont eu des fortunes diverses. Les hommes d'Hervé Renard, qui retrouvent une nouvelle fois les Eléphants avec qui il a remporté la CAN 2015, ont eu toutes les peines du monde pour venir à bout des Namibiens. Ils ont dû leur salut à un but contre son camp du pauvre Keimuné à la 89e minute. Un but tardif qui traduit toute la peine qu'ont éprouvée les Marocains à venir au bout de cette vaillante équipe namibienne.

« La Côte d'Ivoire a été maître de son jeu et n'a pas appuyé pour gagner contre l'Afrique du Sud (1-0, lundi soir). C'est une des qualités des Éléphants qui gèrent le temps et la compétition », affirme Renard. Il n'a pas manqué de souligner les qualités des joueurs offensifs ivoiriens: « attention à Pépé, Serri, Gradel... , puis sur le banc il y a Cornet et Zaha, si vous y pensez ça peut donner des maux de tête. L'atout du Maroc, c'est pas moi, moi, je suis sélectionneur avec des joueurs de qualités. J'essaye de faire de mon mieux là où je passe. Avec la Côte d'Ivoire en 2015, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment », poursuit le Français.

Autant dire que si avant la CAN 2019, les Lions de l'Atlas partaient favoris, le rapport de force à subitement changer.