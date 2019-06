Cote d'Ivoire: Education spécialisée - Les parents invités à une plus grande implication dans l'encadrement des enfants.

Le Centre éducatif de zone 4C, dans la commune de Marcory, a célébré hier, sa fête de fin d'année. La cérémonie s'est tenue en présence du Prof.

Assane Thiam, directeur de cabinet de la ministre de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, Bakayoko Ly-Ramata. A l'occasion, il a appelé les parents à une grande implication, dans l'éducation et la protection des enfants. « Il est en effet, inconcevable qu'aujourd'hui encore, de nombreux enfants restent en situation de vulnérabilité aigüe. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit s'impliquer pour traduire la vision du gouvernement en réalité, car nos enfants doivent constituer le bien le plus précieux de notre existence », a-t-il a recommandé.Avant de saluer les efforts abattus quotidiennement par les encadreurs de ce centre pour changer le comportement des pensionnaires, et leur permettre de s'intégrer dans le circuit scolaire.

Mme Zouzou Marguérite, directrice du centre a pour sa part, souligné qu'en dépit des acquis, d'énormes défis se posent à son établissement dans la prise en charge des pensionnaires. « Le centre souffre de l'arrêt des travaux de construction et d'équipement des bâtiments qui serviront de dortoirs, classes, réfectoire, salle de spectacle pour offrir aux enfants et au personnel, un cadre beaucoup plus moderne et commode », a-t-elle déploré. Elle a par conséquent, émis doléances.

« Le centre a besoin d'être équipé d'une bibliothèque pour inciter les enfants à avoir le goût et la pratique de la lecture. Il a également besoin d'être pourvu en véhicules de liaison pour continuer la prise en charge de l'enfant, dans son environnement extérieur au centre (visite à domicile, la maitrise de son quartier) et un car de transport pour les sorties découvertes et autres excursions pour leur éveil psychologique », a-t-elle évoqué.

Le centre éducatif de la Zone 4C, a-t-elle rappelé, est un établissement public spécialisé, qui accueille les enfants de sexe masculin, de 09 à 18 ans, en difficulté d'adaptation sociale, présentant un trouble de comportement et accusant un retard scolaire. Fonctionnant en régime d'internat, ce centre a pour mission de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des pensionnaires par l'encadrement sur les plans psychologique, éducatif, scolaire et professionnel. « Ainsi, y cohabitent deux types de pensionnaires, dont ceux de la formation professionnelle et ceux du primaire », a-t-elle précisé.

A ce jour, l'effectif des pensionnaires pris en charge dans ce centre est de 21 enfants. Les meilleurs pensionnaires du centre ont été récompensés au cours de la cérémonie. Ils ont reçu des kits scolaires. Le conseil municipal de Marcory était également, représenté à la cérémonie par le conseiller municipal Famourou Touré.