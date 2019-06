Afrique: Egypte et Nigeria, premiers qualifiés aux huitièmes de finale

Photo: CAF

La sélection égyptienne s'est qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019, grâce à sa victoire (2-0) face à la République démocratique du Congo, en match disputé mercredi au Caire pour le compte de la deuxième journée (groupe A).

Victorieuse sans briller lors de son entrée en lice dans la compétition, la sélection égyptienne a remporté cette deuxième rencontre avec la manière grâce aux buts d'Ahmed El Mohammadi (25è) et de Mohamed Salah (43è).

Grâce à cette victoire, l'Egypte s'offre un ticket pour le deuxième tour, rejoignant le Nigeria, tombeur plus tôt de la Guinée (1-0). Après deux défaites lors de la première et deuxième journées, la RDC a été éliminée de la compétition.

A l'issue de cette rencontre, l'attaquant de la RD.Congo, Cedric Bakambu, a fait savoir dans une déclaration rapportée par l'AFP que s'il y a "des regrets, c'est surtout par rapport au premier match (perdu face à l'Ouganda). On a très mal débuté la compétition. On s'est procuré des occasions, mais on a manqué de réussite. Il faut continuer, on va défendre l'honneur du pays jusqu'à la fin. Dans la victoire comme dans la défaite, on va se donner à 100%. On ne peut pas se permettre de sortir de la compétition avec zéro point, zéro but marqué. On va se battre. L'Egypte paraissait prenable, mais on perd 2-0. C'est rageant. Il n'y a que le résultat qui compte."

Dans l'autre match du groupe A, les sélections de l'Ouganda et du Zimbabwe se sont quittées sur un nul (1-1) mercredi au Caire.

L'équipe ougandaise a ouvert le score à la 12ème minute grâce à Emmanuel Okwi, avant que Khama Billiat n'égalise pour les Warriors à cinq minutes de la mi-temps.

Comme précité, la sélection nigériane s'est qualifiée aux huitièmes de finale après avoir battu (1-0) la Guinée, en match disputé mercredi à Alexandrie pour le compte de la deuxième journée (groupe B).

L'unique but de la rencontre a été l'œuvre du défenseur nigérian Kenneth Omeruo à la 73è minute de jeu.

A l'issue de cette rencontre, le Nigeria conserve son fauteuil de leader du groupe B avec six points et assure sa qualification aux huitièmes de finale avant son dernier match dimanche contre Madagascar. L'autre rencontre du même groupe opposant Madagascar au Burundi devait se disputer hier.

Résultats

Groupe A

Ouganda-Zimbabwe : 1-1

Egypte-RD.Congo : 2-0

Groupe B

Nigeria-Guinée : 1-0

Programme du vendredi

Groupe E

15h30 : Tunisie-Mali

Groupe D

18h00 : Maroc-Côte d'Ivoire

21h00 : Afrique du Sud-Namibie