Soudan: Ambassadeur Dahab - L'ONU n'a pas décidé d'envoyer un Comité d'Etablissement des Faits

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Omer Dahab, a affirmé que les Nations Unies n'avaient jamais décidé d'envoyer un Comité chargé d'enquêter sur des Incidents de Sit-in.

Lors d'une Conférence de Presse qu'il a tenue Mercredi au Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Dahab a déclaré que l'ONU donnait aux Organes Nationaux la Possibilité d'achever leurs travaux, indiquant qu'une Déclaration du Conseil de Sécurité à cet égard reconnaissait que le Soudan avait pris des Mesures Positives dans un Comité d'Etablissement des Faits pour l'Incident.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne avait tenté de convoquer une séance de discussion sur les droits de l'homme au Soudan, mais que ses efforts n'avaient pas été acceptés.

Il a affirmé que le Ministère des Affaires Etrangères est désireux de fournir aux réunions des informations précises et complètes pour les Missions Internationales.

L'Ambassadeur Dahab, a signalé que les Mécanismes de Défense des Droits de l'Homme de l'ONU au Darfour et ailleurs sont suffisants pour garantir le Respect des Droits de l'Homme.

Répondant à une question du Comité Russo-soudanais formé à l'époque de l'ancien Régime, le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a indiqué que ce Comité poursuivait ses travaux et se réunissait régulièrement à Khartoum et à Moscou, remerciant les Dirigeants russes pour leurs soutien au Soudan et leur Compréhension du Partenariat entre les deux pays.

Au sujet de la position du Soudan concernant l'attaque des Houthis contre des Zones Civiles à Abha et dans d'autres Zones saoudiennes, l'Ambassadeur Dahab a souligné que le Soudan condamnait fermement ces attaques terroristes, ajoutant que le Soudan entretenait de solides relations avec son voisin, l'Arabie Saoudite.

S'agissant des Emissaires Internationaux et de leurs suggestions éminentes, il a déclaré que les Emissaires Internationaux avaient formulé des propositions concernant notamment la Transition Démocratique et la tenue des Elections avant la fin de la période de Transition, expliquant que le Président du Conseil Militaire de Transition (CMT) avait assuré ces émissaires que le CMT travaille en tant que Garant et qu'il permettra à toutes les Parties de s'entendre sur une Position préservant la Sécurité et la Stabilité du Soudan et ouvrant la voie au Développement, en particulier si ce Développement est venu en tête des Revendications de la Révolution.

L'Ambassadeur Dahab a souligné que la Révolution Soudanaise n'était pas sortie du vide, dans l'espoir que la Période de Transition témoignerait du Rôle Croissant joué par les Diplomates et les Professionnels Soudanais dans la conduite Compétente des Travaux Diplomatiques.