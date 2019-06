Cote d'Ivoire: Charles KIE, la grosse timbale du monde de la finance rejoint le Conseil d'Administration de MANSA BANK.

Charles KIE, un nom qui force respect prend de l'épaisseur. Ce féru du monde de la finance, co-fondateur et PDG de New African Capital Partners, une plateforme d'investissement visant à favoriser l'émergence de champions africains dans les industries qui contribuent à la prospérité de l'Afrique, ex CEO d'Ecobank Nigeria, la plus grande filiale de ce groupe, qu'il a restructuré et repositionné sur une trajectoire de croissance, a rejoint le Conseil d'Administration de MANSA BANK. Une grosse exclusivité de Confidentiel Afrique.

Selon nos informations, Charles KIE vient d'être coopté par l'Assemblée Générale de MANSA BANK en tant qu'Administrateur Indépendant et selon nos sources il devrait aussi Présider le Comité de Risques au sein du Conseil d'Administration une fois toutes les approbations obtenues.

MANSA BANK avant le lancement de ses activités est décidément en train de réunir autant de poids lourds du secteur financier et bancaire dans son tour de table que dans ses organes de gouvernance des experts et pointures africaines, parmi les meilleurs du continent à même de rivaliser à l'échelle internationale.

Pour rappel, Charles KIE a occupé les fonctions de CEO du Groupe Atlantique, ex CEO de CITIBANK pour l'Afrique de l'Ouest, et est diplômé du Harvard Business School Advanced Management Program, titulaire d'un MBA de l'université de New York Stern, d'HEC Paris et de la London School of Economics ainsi que titulaire d'un DESS en Restructuration d'Entreprise de l'université de Clermont Ferrand et diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Abidjan (ESCA).