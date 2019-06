Angola: Une diplomate angolaise condamne la violence à l'égard de la femme

Luanda — La représentante angolaise auprès du Bureau des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, Margarida Izata, a condamné jeudi la violence à l'égard des femmes et des filles dans la capitale suisse et a réitéré la nécessité de lutter contre ce fléau.

Margarida Izata parlait au nom du groupe des pays africains lors du panel "La violence à l'égard des femmes dans le monde du travail", inséré dans la 41e session du Conseil des droits de l'homme, qui se tient à Genève du 24 juin au 12 juillet de cette année.

La diplomate angolaise a souligné le fait qu'en Afrique, les femmes sontla clé de la croissance et du développement des secteurs formel et informel de l'économie.

L'ambassadrice estime que la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) contribuera à l'élaboration de lois et de politiques nationales et régionales visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes au travail et à créer un environnement sain et sûr.

Le groupe des pays africains s'est également prononcé contre les violations des droits des migrants, notamment le traitement discriminatoire qu'ils subissent de la part de certains pays.

L'Angola assume depuis le début de cette année, la coordination des questions relatives aux droits de l'homme des pays du groupe africain représentés au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse.

Avec un mandat alternatif d'un an, l'Angola a la mission de porte-parole du positionnement du Groupe africain dans le domaine des droits de l'homme.