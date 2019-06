Afrique: CAN 2019 - Les joueurs du championnat de France plus représentés à la compétition

Depuis le 21 juin, cinq cent cinquante-deux joueurs disputent le tournoi en Egypte. A cet effet, quatre-vingt-neuf de ces acteurs du ballon rond proviennent du championnat français, le plaçant en tête de série en tenant compte de la Ligue 1 et des divisions inférieures.

C'est devenu une habitude. La France continue d'écraser la concurrence en ce qui concerne le nombre de joueurs qui prennent part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. L'édition de cette année ne fait pas exception puisque l'Afrique du Sud, avec le deuxième championnat le plus représenté, enregistre seulement quarante-quatre éléments, soit deux fois moins que la Ligue 1 française.

La montée en puissance du championnat sud-africain à ce niveau du classement s'explique par la présence à la compétition de deux autres pays d'Afrique australe, la Namibie et le Zimbabwe.

L'Angleterre complète le podium, avec quarante et un joueurs, confirmant l'intérêt de plus en plus prononcé de la Premier League pour les Africains. Le pays hôte, quant à lui, occupe la sixième place avec vingt-quatre joueurs dont quinze Egyptiens. On note aussi la montée en puissance des clubs du Golfe auprès des joueurs africains avec la Tanzanie qui en compte dix-neuf dont quatorze Tanzaniens et l'Arabie saoudite qui est représentée par dix-huit joueurs.

Voici donc la liste complète des championnats qui comptent au moins dix joueurs et plus à la CAN 2019 dans toutes les divisions confondues : France 89, Afrique du Sud 44, Angleterre 41, Turquie 28, Portugal 26, Egypte 24, Espagne 20, Belgique 19, Tanzanie 19, Arabie aaoudite 18, Italie 15, Allemagne 15, Angola 14, Tunisie 14, Kenya 12, Grèce 10, Zambie 10.