Congo-Brazzaville: Numérique - Infracom-Congo et Folan-France envisagent un partenariat gagnant-gagnant

Dans la continuité du séjour en France de la délégation du Club Congo-France numérique, Omer Crépin Nguimbi Nsihou a visité, le 25 juin à Lyon, les locaux de Folan, spécialiste français des infrastructures Data et télécom.

« Folan est un partenaire qui évolue dans le même secteur d'activité que notre société au Congo », a expliqué Omer Crépin Nguimbi Nsihou, directeur général d'Infracom, justifiant sa visite par un impératif d'aller sur place voir le processus de fabrication des produits hi-Tech du partenaire et surtout, « passer en revue ce que l'on peut entreprendre ensemble en tenant compte des spécificités du marché de la sous-région du Bassin du Congo dans ses besoins d'accompagnement des avancées numériques».

Le partenariat entre les deux sociétés a été mis en place en avril dernier au Congo. Pour Infracom, il était question de trouver un concepteur proposant en même temps des solutions et des équipements passifs pour les réseaux fibre optique aux cœurs de réseaux, déploiements FTTx, Data Centers et industries.

« Ce partenaire, nous l'avons trouvé en France et il a su intégrer nos attentes dans ses produits», a confié Omer Crépin Nguimbi Nsihou.

Sur place, à l'issue de la visite, Patrice Caillere, directeur commercial, s'est dit impressionné par l'implantation d'Infracom au Congo, par ses moyens mis en œuvre et l'expertise au niveau de la sous-région que cette société développe actuellement avec des projets conséquents.

« C'est ainsi que nous sommes disposés et motivés pour soutenir, en termes de formation, au niveau des compétences et techniques, nos amis Congolais et d'autres pays de la sous-région, afin de leur permettre de bénéficier des avancées de la fibre optique ».

Dans un futur très proche, Folan compte mettre en place un « Show-room qui permettra de montrer aux clients, aux partenaires et aux administrations les compétences partagées de Folan et Infracom avec les capacités à mettre en œuvre le très haut débit », a-t-il assuré.

Cet espace servira également de relais de distribution. « Nous avons besoin d'un relais pour la partie distribution de nos produits au Congo, pour avoir du matériel disponible rapidement dans les délais exigés par les opérateurs locaux. Notre réactivité d'opérations doit être la même qu'en France et en Europe où nous sommes capables de tenir des délais de livraison de vingt-heures à soixante-douze heures, voire une semaine pour des volumes plus importants sur l'export», a fait savoir Aïssa Haddadi, responsable commercial Afrique et Italie.

« Nous sommes très heureux d'avoir su choisir notre partenaire à distance. Aujourd'hui, nous repartons de Lyon rassurés d'avoir vu la conception de produits de qualité, à quel point les délais sont respectés et nous avons constaté également qu'avoir les infrastructures c'est bien, mais qu'il faut les maintenir. Nous repartons avec l'idée d'avoir été entendus : au moment où l'on parle de l'intégration sous-régionale en matière de fibre optique, il faut susciter une bonne formation pour développer des compétences locales qui puissent prendre le relais de maintenance des infrastructures que les Etats et la Banque mondiale mettent en place. Nous sommes prêts pour être leurs interlocuteurs en appui de nos partenaires tels que Folan », s'est réjoui Omer Crépin Nguimbi Nsihou.