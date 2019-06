Congo-Kinshasa/Egypte: CAN Egypte/2019 - Les léopards flirtent avec le ridicule

La République démocratique du Congo (RDC) s'est inclinée à nouveau (0-2), le 26 juin, en phase de poules contre l'Egypte en match de la deuxième journée du groupe A. L'espoir d'une qualification en huitièmes de finale est en train de s'éloigner pour les fauves congolais...

Après leur deuxième défaite consécutive, cette fois face aux Pharaons d'Egypte (0-2) au stade international du Caire, les Léopards de la RDC ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la trente-deuxième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. Les poulains de Florent Ibenge qui avaient pourtant effectué une belle entame de la partie, faisant douter leurs adversaires, n'ont pas su conserver la maîtrise du jeu.

Avec une équipe complètement remaniée, notamment la titularisation de Trésor Mputu, de Wilfred Moke et de Ngonda Muzinga, les Léopards avaient toutes les armes pour inquiéter les Pharaons, à l'image de ce ballon dévié de la tête par Jonathan Bolingi et qui a frôlé le pied de Marcel Tisserand qui ne trouva pas de cadre. Le ballon refusa d'entrer, repoussé par la transversale.

Ce manque de réalisme, côté congolais, finit par se retourner contre lui qui encaissera, à la 15e mn, un but apparemment bête sur un cafouillage. Emboîtant le pas à son compatriote Ahmed Elmohamady, auteur de ce premier but, l'ogre du football égyptien, Mohamed Salah, crucifiera à son tour la RDC, peu avant la pause. Héritant d'une passe millimétrée de son coéquipier Trezeguet, Mo Salah évita Marcel Tisserand avant d'assommer Ley Matampi d'une frappe bien enveloppée.

A deux buts à zéro, les carottes étaient déjà cuites pour les Léopards qui, malgré l'envie et l'effort manifestés en seconde mi-temps, n'ont pas réussi à renverser la tendance. L'entrée de Meschak Elia (Trésor Mputu 46') et de Yannick Bolasie (Merveille Bope 65') n'a rien changé à la physionomie du mach, surtout avec une sélection égyptienne jouant la conservation de ses deux buts. Il y avait certes de la volonté et de l'engagement dans le camp congolais mais, les joueurs ont fait dans la précipitation, gaspillant certaines occasions de but qui requerraient la maîtrise et un sens de finition de la part des attaquants. Dans l'ensemble, la RDC n'a pas démérité quand bien même ses chances de qualification sont amoindries. Il reste une dernière sortie, la troisième, contre le Zimbabwe. Les Warriors qui ont déjà dans leur gibecière un petit point, suite au nul (1-1) concédé face à l'Ouganda, ne viendront pas en victimes expiatoires contre les Léopards.

Pour espérer un éventuel repêchage comme meilleur troisième, la RDC se doit d'améliorer son goal average (-4, zéro point) en battant avec au moins un écart de trois buts, sans en encaisser afin d'effacer sa différence de buts très défavorable, quitte à prier qu'aucune autre sélection ne fasse mieux. Un pari difficile à tenir lorsqu'on sait que le Zimbabwe a une équipe homogène où les automatismes fonctionnent à merveille. Lors des éliminatoires de cette CAN, les Warriors ont administré une belle leçon de football aux Léopards en plein stade des Martyrs (2-1).

Quand bien même les fauves congolais sont allés leur imposer un nul à Harare (1-1), la douche froide infligée aux coéquipiers de Yannick Bolasi aura laissé un arrière-goût amère dans la mémoire des Congolais. L'autre inquiétude tient au fait que la ligne offensive des Léopards est quasi inexistante dans cette compétition et plus du fait que les attaquants ne prennent pas suffisamment des risques. L'on est parti pour des incertitudes au cours de la rencontre de la dernière chance pour les deux équipes. C'est celle qui fera preuve de maturité, d'envie et de réalisme qui, logiquement devrait l'emporter.

Avec sa défaite face à Egypte, la RDC se retrouve en dernière position du groupe A avec zéro point (-4). L'Egypte a déjà assuré sa qualification en 8es de finale avec six points (+3). L'Ouganda (quatre points, +2) et le Zimbabwe (un point, -1) viennent en ordre utile, faisant ombrage à la RDC qui n'est plus maitre de son destin.