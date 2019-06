Sénégal/Algérie: CAN 2019 - Des joueurs veulent tirer les leçons de la défaite pour aller de l'avant

Caire, 27 juin (APS) - Des joueurs sénégalais ont fait part de leur volonté de tirer les bonnes leçons de la défaite (0-1) concédée jeudi contre l'Algérie pour rebondir lors de la prochaine sortie contre le Kenya, ce lundi.

"On a perdu et ce n'est pas une fin en soi, on va corriger cela parce qu'il reste un 3-ème match à jouer", a déclaré l'attaquant Mbaye Niang, indiquant qu'il faut analyser ce match à fond pour qu'il serve de leçon.

"On va corriger cela et il reste un 3ème match, on va chercher la victoire pour essayer de se qualifier", a dit l'attaquant rennais.

Sur les choses à améliorer, le milieu de terrain Alfred Ndiaye parle précisément des sorties de balles.

"On doit travailler sur les sorties de balles quand une équipe vient nous presser de cette manière", a analysé le milieu de terrain international, reconnaissant que le Sénégal a eu du mal à sortir proprement les ballons.

Le capitaine Cheikhou Kouyaté estime que le Sénégal "n'était pas bien en place".

"On s'est fait avoir, il faut maintenant bien se préparer parce que c'est la qualification qui est désormais la chose la plus importante", a indiqué le capitaine des Lions.

L'équipe algérienne a bien joué le coup, a admis Henri Saivet, entré à cinq minutes de la fin de la rencontre. Il a rappelé à cet égard que le Sénégal a encaissé le but sur une perte de balle.