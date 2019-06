Sénégal: Rapport 2018 de la SODAV - Les droits perçus en hausse de 47 %

Dakar — La Société sénégalaise du droit d'auteur et droits voisins (SODAV) a rendu public, jeudi, son rapport annuel 2018, marqué par une hausse des perceptions au titre des droits d'auteurs, de l'ordre 261 millions 607 mille 100 francs CFA en valeur absolue et 47,88 % en valeur relative.

"Les droits collectés sont passés de 546 299 766 francs CfA en 2017 à 807 906 866 FCFA en 2018, soit une hausse de 261 607 100 millions FCFA en valeur absolue et 47,88 % en valeur relative", a déclaré le directeur gérant Aly Bathily, lors de l'assemblée générale ordinaire de la structure au Théâtre national Daniel Sorano.

Selon le rapport, cette progression est surtout entrainée par le numérique qui a pris le dessus sur l'analogique dans le domaine de la vente et la distribution de contenu musicaux et audiovisuels.

Les droits numériques s'élève en 2018 à plus de 422 millions de francs CFA contre 256 millions de francs CFA en 2017 sur les droits perçus par type d'exploitation.

Les collectes en droit de reproduction mécanique sont de 4 millions de francs CFA en 2018.

Le directeur gérant Aly Bathily se félicite d'avoir "marché sur le droit chemin" cette année en conformité avec les lois et règlements du Sénégal en matière de gestion financière et de gouvernance des sociétés.

La SODAV a réparti en 2018, la somme de 393 087 550 francs CFA contre 278 426 195 francs CFA en 2017, soit une hausse de 41,18 %.

Les créances clients de la SODAV s'élèvent à plus de 734 millions CFA. Les radios et télévisions cumulent une dette de 296 813 699 de francs CFA.

La SODAV dit privilégier le dialogue avec ses créanciers pour recouvrer cette somme due.

"On ne privilégie pas la démarche intempestive, on préfère négocier, dialoguer et si cela n'aboutit à aucun résultat, à un moment, il faut s'adresser à la loi", a prévenu le directeur gérant de la SDAV. "A priori, nous prenons l'usager comme un partenaire qu'il faut sensibiliser", a-t-il indiqué.

Selon lui, une médiation sera menée avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) pour discuter avec les radios et télévisions.

Des commissaires aux comptes d'un cabinet ont validé ce rapport annuel 2018 de la SODAV, tout en émettant une réserve sur la dette de plus 734 millions.

Sur les quatre cent millions alloués par le chef de l'Etat aux fins de rembourser les dettes de la RTS à hauteur de deux cent millions et celle du Fesman de 2010 pour le même montant, la présidente du conseil d'administration, Ngoné Ndour, précise que cinquante millions seulement ont "été reçus du ministère de l'Economie et des Finances via le ministère de la Culture".

La SODAV a signalé les difficultés rencontrées dans les négociations avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en France.

" [...] Nous avons indiqué clairement à la Sacem que nous voulons un contrat digne et respectable", écrit-elle dans le rapport 2018.

Toutefois, elle se réjouit du dossier avec la chaîne française cryptée Canal+, qui a connu une évolution "très positive" avec l'acceptation de ladite chaîne de signer un contrat direct avec la SODAV à la place du contrat tripartite qui régissait les rapports du diffuseur avec le BSDA par l'intermédiaire de la SACEM.

La SODAV, par la voix de son directeur gérant, félicite ainsi la chaîne cryptée française "d'avoir bien voulu respecter la souveraineté de notre pays".

Sur les droits voisins, les commissions travaillent à leur mise en œuvre, notamment la commission nationale rémunération équitable et la commission nationale copie privée.

Pour les adhérents, la SODAV compte désormais 7512 auteurs, 387 artistes interprètes et 69 producteurs éditeurs.