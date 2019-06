Congo-Brazzaville: Coopération - Le parlement favorable à un éventuel partenariat avec l'hôpital américain de Paris

Le sujet a constitué la toile de fond de la séance de travail que le bureau de la chambre basse, conduit par son président, Isidore Mvouba, a eue le 27 juin à Brazzaville, avec une délégation de cet hôpital privé de bienfaisance.

Interrogé par la presse à l'issue de leurs échanges, le vice-président de l'Hôpital américain de Paris, Olivier Bosc, a rappelé que sa structure est très présente en Afrique pour soigner plusieurs pathologies. « Nous avons exposé au président de l'Assemblée nationale le projet en termes de coopération médicale d'abord avec le Congo. La problématique n'est pas tellement d'attirer les patients chez nous, mais plutôt de développer leurs soins localement, surtout dans le cadre du projet hépatite sur la détection et la prévention du risque hépatite au Congo, puis également dans l'intérêt de la médecine préventive en général dans sa capacité à prévoir les risques, et à régler les coûts », a-t-il expliqué.

Motivé par des encouragements du président de l'Assemblée nationale pour la concrétisation de ce projet, Olivier Bosc a indiqué que l'Hôpital américain de Paris devrait maintenant se mettre au travail pour aboutir à des accords de partenariat plus structurés avec la partie congolaise.

Fondé en janvier 1906 comme un hôpital privé de bienfaisance, l'Hôpital américain de Paris n'est pas subventionné ni par l'État français ni par l'État américain. Il est financé en partie par des donateurs de plusieurs nationalités, et une société à but non-lucratif « The American Hospital in Paris Foundation » créée en 1976 qui a pour but l'assurance de la survie et l'épanouissement de l'hôpital. L'hôpital est agréé et non conventionné par la sécurité sociale, mais les frais d'hospitalisation sont remboursables jusqu'à 80% du montant qui serait remboursé par l'assurance maladie pour les frais d'un hôpital conventionné.

L'hôpital américain de Paris est accrédité en France par la Haute autorité de santé (HAS). Il est le seul établissement civil hospitalier à être accrédité en dehors du territoire des États-Unis par la Joint Commission, organisme indépendant qui certifie les meilleures institutions hospitalières aux États-Unis.