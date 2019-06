Congo-Brazzaville: L'origami - Un ART plastique populaire et écologique

D'origine asiatique et répandu aujourd'hui dans le monde entier, l'origami est un art qui consiste à former des figures esthétiques par le pliage du papier. Il est utilisé dans les jeux d'enfants, comme méthode d'éveil psychologique et surtout dans la décoration des lieux et édifices.

Les techniques de pliage de papier ont beaucoup évolué. En fin d'année scolaire et pendant les fêtes, la plupart des écoles utilisent des dessins et des écrits en origami pour embellir les lieux. Dans les jardins d'enfants, cet art est souvent utilisé comme moyen pédagogique pour l'apprentissage et le développement de l'intelligence créatrice et pratique des bambins. « L'origami est un excellent procédé didactique pour enseigner les arts plastiques, l'alphabet et les mathématiques aux enfants de la maternelle », rapporte Mme Baverelle, directrice d'une préscolaire à Brazzaville.

Pour jouer entre eux, les enfants fabriquent de fois des bateaux ou des avions en papier. Mais du simple rôle ludique, l'origami est devenu presque une science sémiologique permettant d'attirer l'attention des gens par des écriteaux ou images en papier. On voit, d'ailleurs, quelques messages collés aux murs des églises ou suspendus au fil, sous forme de slogans, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, ou pendant d'autres grandes fêtes chrétiennes. Dans les hôpitaux et autres administrations publiques, on fait autant pour illustrer les bâtisses. Dans ces cas de figure, il s'agit souvent des fleurs en papier, des maximes, voire des plans de ces structures en origami.

Ainsi, l'origami est rentré dans les arts populaires en intéressant divers domaines de la vie comme la communication publique, l'école, la psychologie, l'architecture, la religion, l'hôtellerie, l'artisanat, etc. Bref, l'origami se prête à de multiples usages et est également l'objet de spécialisation de certains artistes plasticiens de renom qui préfèrent cet art décoratif pour des raisons écologiques.