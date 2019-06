Congo-Kinshasa: L'hôpital américain de Paris annonce l'arrivée des laboratoires mobiles pour la prise en charge des hépatites

Le cancer de foie lié à l'hépatite est la deuxième cause de mortalité en Afrique. Et, la RDC fait partie de ces pays à fort taux de prévalence. Afin de soulager une bonne frange de cette population dont l'accès aux soins médicaux reste encore précaire, des laboratoires mobiles aideront au dépistage dans les coins les plus reculés.

Le séjour, à Kinshasa, de la délégation de l'hôpital américain de Paris s'est bouclé par un échange avec une bonne fourchette de médecins internistes, ainsi que les cadres du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), dans le cadre de la co-infection VIH-Hépatites. Une conférence co-animée par le vice-président de l'hôpital américain de Paris, Olivier Bosc et l'hépato-gastroentérologue, Docteur Hervé Zylberberg. Sous la modération de Dr Tshiamala, les participants ont eu des éclaircissements utiles à leurs préoccupations.

En tant qu'expert, Docteur Hervé Zylberberg a exposé sur la prévention et le danger réel que présente l'hépatite, surtout dans des pays en développement. Il a estimé qu'en RDC, plus de 4 millions d'habitants vivent avec le virus hépatite. Selon le récent rapport OMS en 2017, l'hépatite constitue une épidémie silencieuse qui fait au moins 1,34 millions de décès. « La mortalité de l'hépatite a supplanté le VIH et la tuberculose actuellement (... ) et devient la devient cause de mortalité après le paludisme », a précisé cet hépato-gastroentérologue.

En quoi consiste ce projet de collaboration qui bénéficiera du soutien de la Banque mondiale ? Dans le suivi des patients, explique Dr Zylberberg, on s'engage avec le ministère de la Santé du pays d'accueil. Concrètement, ici, il s'agira de l'installation des laboratoires mobiles pour permettre d'aller vers les gens en milieux reculés. « C'est pour répondre à un besoin, car l'OMS a décrété que d'ici à 2030, les hépatites B et C soient éradiquées », cet ancien chef de Clinique des Hôpitaux de Paris.

Ce projet qui est d'une durée d'1 année ou 2 ans, une fois validé en RDC, la Banque mondiale envisage l'étendre à d'autres pays. Il vise d'abord les zones rurales.

IT/Kinshasa, un choix judicieux

Bien auparavant, le vice-président de l'hôpital américain de Paris s'est dit satisfait «d'avoir rencontré les autorités congolaises », avant de fournir tous les informations sur la genèse, le fonctionnement et les atouts que présente cet établissement hospitalier aux patients qui désirent y fréquenter.

Créé au départ pour soigner les Américains, il s'est ouvert au monde. Cet hôpital emploie plus de 800 salariés, 340 spécialistes, avec 40 bureaux de consultations. A ce jour, il est « le meilleur » et classé comme le premier établissement de santé en France, selon Oliver Bosc.

« Notre aspiration, c'est d'être reconnu comme l'un des 5 meilleurs hôpitaux en Europe », a rassuré Olivier Bosc. Puis, il a donné les piliers de leur stratégie qui sont, entre autres, le meilleur de la médecine française et américaine ; la meilleure « expérience patients » ; un véritable « partenariat santé » de la prévention, etc. « C'est un hôpital qui a vocation généraliste », a précisé M. Bosc. «Notre spécificité, c'est la capacité de prendre en charge rapidement des patients », a-t-il martelé.

À l'issue de plusieurs séances de travail à Kinshasa, notamment au Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), une descente à l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa, à la Clinique Ngaliema et une rencontre avec les médecins internistes des différents hôpitaux et cliniques de Kinshasa, la délégation a remercié les Congolais pour leurs fructueux apports aux échanges. Après le Congo-Kinshasa, la délégation s'est rendue au Congo Brazzaville.

L'hôpital américain de Paris est créé depuis 1906... Il est un groupement hospitalier franco- américain soutenu par une fondation sans but lucratif.