Ile Maurice: Formation - Lancement d'un programme de formation et de placement pour les mécaniciens rodriguais

communiqué de presse

Quelque 20 mécaniciens travaillant dans les garages à Rodrigues bénéficieront, de juillet à août 2019, d'une formation et d'un placement étalés sur deux mois à Rodrigues et à Maurice. Le lancement aura lieu, le 2 juillet, en présence de l'adjointe au Chef Commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Mme Rose Marie Franchette Gaspard Pierre Louis, au Human Resource Development Council, Ebène.

Les mécaniciens, qui seront formés à l'Institut de formation à Saint Gabriel, seront en placement de travail dans des garages à Maurice. L'objectif principal est de les équiper avec des connaissances et des aptitudes en gestion et en service clientèle nécessaires pour qu'ils puissent mieux accomplir leurs tâches. En effet, les apprenants seront ainsi plus aptes à maîtriser les gestes techniques d'intervention et perfectionner leurs compétences par rapport à l'entretien et la réparation des véhicules.

Selon le Digest of Statistics, le nombre de véhicules importés à Rodrigues augmente rapidement. Les statistiques révèlent également que le secteur de la réparation et d'entretien des véhicules constituent l'une des plus grandes pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans la région.

Le programme qui aiderait à faire face au manque de main-d'œuvre dans ce domaine est financé par le Human Resource Development Council.