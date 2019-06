Cote d'Ivoire/Maroc: Kamara Ibrahim (entraîneur des Éléphants) - "Nous jouerons pour gagner"

interview

L'entraîneur des Éléphants se prononce sur le match avec le Maroc.

Considérez-vous cette rencontre comme une revanche ?

Nous ne sommes pas là pour une revanche. Mais pour réaliser notre premier objectif qui est de passer la phase de poules. Maintenant, il se trouve que le Maroc est dans notre poule et si cela doit passer par là, on sera obligé de le faire. Notre objectif, ce n'est pas de battre le Maroc et rentrer à la maison, mais d'aller le plus loin possible.

Que pensez-vous du Maroc, après son premier match contre la Namibie ?

Nous n'avons pas attendu le match de la Namibie pour savoir que le Maroc a une équipe forte. On a vu une équipe solide défensivement. Offensivement également, ils sont capables de mettre de la variété dans le jeu. C'est un groupe qui a un bon collectif et qui est expérimenté. Ils ont le même entraîneur depuis trois ans, donc il y a des choses qu'ils savent faire ensemble.

Quel est l'état de l'infirmerie des Éléphants ?

Tout va bien dans l'équipe. Tout est rentré dans l'ordre pour Souleymane Doumbia qui était le seul cas inquiétant.

Comment préparez-vous les jeunes à chasser le complexe Hervé Renard ?

Je suis très content de retrouver Hervé Renard. Nous avons passé de bons moments ensemble. Il est maintenant à la tête du Maroc et moi avec la Côte d'Ivoire. Il pense qualifier le Maroc, c'est pareil pour moi avec les Eléphants de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les jeunes, ils ne sont pas tous de la même génération. Il y a plusieurs d'entre eux qui ne l'ont pas connu mais, ils sont habitués aux grandes compétitions en Europe. La Can ne se résume pas qu'au Maroc, on jouera le match qu'il faut pour nous qualifier.

Un match nul ce soir vous satisferait-il dans cette rencontre ?

Je ne crois pas que les deux équipes viendront pour jouer le nul. Dans ce genre de compétition, si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre non plus. L'idée, c'est de sortir des poules ; si le match nul suffit, on le jouera. Si ce n'est pas le cas, on jouera pour gagner et on fera ce qu'il faut pour sortir des poules. C'est difficile d'aller disputer une rencontre, en se disant qu'on va jouer le nul.

Que pensez-vous des critiques à l'endroit de Seri Jean Michaël ?

C'est un garçon qui a de grandes qualités. Il l'a démontré pendant les éliminatoires en terminant meilleur passeur de l'équipe et a marqué des buts importants. Après, il peut connaître des moments difficiles. Il faut de la patience avec lui, parce qu'on a souvent tendance à le comparer à d'autres joueurs. Si on reste dans cette logique, on ne verra pas ce qu'il peut apporter au groupe. Laissons-lui le temps et je pense qu'il sera l'un des grands artisans, pas seulement de cette Can mais en ce qui concerne l'avenir de la sélection.