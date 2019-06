Cote d'Ivoire: Thiam Augustin à la promotion Jean Konan Banny - "J'attends de vous des agents exemplaires. Soyez dignes de l'uniforme et des galons que vous portez désormais"

Après 3 mois de formation théorique et pratique (9 modules) militaire et civique, au Groupement n° 2 de la Garde République (GR) de Yamoussoukro, les stagiaires de la deuxième promotion des agents de la police du District Autonome de Yamoussoukro, ont reçu leurs épaulettes de fin de formation mardi 25 juin 2019 dernier, lors d'une cérémonie officielle de Baptême, en présence, du gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, des membres du conseil du District, des autorités militaires, policières, coutumière, des parents et amis des nouveaux promus.

Forte de quatorze (14) agents, dont deux dames, cette promotion porte le nom de feu Me Jean Konan Banny, ex-ministre du président Félix Houphouët Boigny et premier gouverneur du District de Yamoussoukro. Cette unité de police a pour missions principales, de maintenir l'ordre sur le territoire du district ; d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et des activités du district et l'investigation de proximité. Avant de recevoir, leurs galons, ces stagiaires ont fait montre de leur talent à travers des démonstrations des techniques de combats enseignés au cours de la formation. Surtout en TIOR (Technique d'Intervention d'Opération Rapprochée).

Promus dans le grade de Sergents, ils sont désormais membres de la grande famille des sous-officiers des armées de l'État de Côte d'Ivoire.Le gouverneur Augustin Thiam a traduit la gratitude de son conseil au commandant de la Garde Républicaine °2, Lt-Colonel Niangui Loba, pour la mise en œuvre de ce projet. Aux stagiaires, il a demandé la bonne exécution de leurs missions. Cela, dans le respect, la dignité et la discipline en collaboration avec la police nationale et les autres forces de l'ordre. La moyenne de cette promotion est de 14,56 sur 20. C'est-à- dire, au dessus de la moyenne militaire, qui est de 12,20. Le major de la promotion, Touré Jonathan, a obtenu la moyenne de 16,42. La plus faible moyenne est de 12,55.