Madagascar: Victoire des Barea - Du baume au cœur des Malgaches

Après la tragédie d'hier, les Malgaches ont retrouvé le sourire. La victoire des « Barea » face au Burundi leur a permis de se retrouver unis dans une joie simple, mais ô combien salvatrice. Ils ont toujours cette peine qui les ronge, mais ils ont pu exulter après ce match qui les a tenus en haleine. La liesse vue dans les rues de Tana, hier, faisait plaisir à voir.

Sitôt la fin du match de cet éprouvant Madagascar-Burundi, les Malgaches, passionnés de foot ou pas connaisseurs du tout, ont manifesté leur joie. Les cortèges de voitures, klaxons déchaînés, ont montré la fierté qu'ils éprouvaient. Cette victoire leur a permis d'évacuer le chagrin ressenti après le drame d'hier. On ne pourra pas oublier les victimes de cette bousculade, mais c'est un baume au cœur de tous ceux qui ont été endeuillés.

L'équipe, que les spécialistes étrangers regardaient avec un certain dédain, a surpris et attire maintenant la sympathie de tous. Les Malgaches sont les premiers à avoir cru en leurs joueurs. C'est vrai que l'on revient de loin. Notre football est encore convalescent, mais un nouvel élan a été impulsé depuis le début des matches de qualification de cette CAN 2019. Petit à petit, l'intérêt des supporters s'est mué en un véritable engouement.

Aujourd'hui, c'est une fierté et une passion qui s'expriment dans tous les foyers de la Grande Île. Cette première participation à la CAN est comme un immense événement. Les Malgaches découvrent avec émerveillement cette compétition. Le petit poucet tente crânement sa chance et tout le monde vit à l'unisson de l'équipe. Nos joueurs ont du talent et ils n'ont rien à envier à leurs adversaires. Ils se sont exprimés sur le terrain sans retenue, et ils sont en passe d'accéder aux huitièmes de finale. L'aventure est belle et l'on savoure pleinement cette joie qu'ils nous procurent.