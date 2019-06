Afrique: Le Mali et le FIDA renforcent leur partenariat pour investir dans la jeunesse rurale

communiqué de presse

Rome, le 28 juin 2019 - Le Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert F. Houngbo, se rendra en République du Mali où il rencontrera le Président, Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que des responsables de haut rang pour s'entretenir avec eux des investissements nécessaires pour offrir des débouchés aux jeunes ruraux, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire la pauvreté.

Le FIDA connaissant l'importance que revêt le secteur agricole dans l'économie du Mali, ses investissements ont appuyé les stratégies nationales visant la modernisation de l'agriculture et la transformation du monde rural.

La visite, qui se déroulera du 1er au 3 juillet, mettra l'accent sur le rôle que jouent les petits exploitants pour garantir la sécurité alimentaire au Mali, les difficultés que posent les changements climatiques, les possibilités que peuvent offrir l'agriculture aux jeunes ruraux et la nécessité d'accroître les investissements dans l'agriculture pour en faire un secteur fortement compétitif et productif.

Au Mali, l'agriculture est non seulement le principal moteur de la production alimentaire, mais également de la création d'emplois. Le secteur contribue au produit intérieur brut à hauteur de 38% et emploie 80% de la population active. Par ailleurs, si l'on veut dynamiser et moderniser l'agriculture ainsi que les entreprises rurales, les jeunes Maliens représentent un véritable atout. Le FIDA continuera d'appuyer les stratégies nationales en faveur du développement agricole et de la transformation rurale qui profitent aux petits exploitants pauvres, notamment aux femmes et aux jeunes.

Outre le Président du Mali, Gilbert Houngbo rencontrera le Premier Ministre et Ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé, le Ministre de l'agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar et le Ministre du travail, Jean Claude Sidibé.

Gilbert Houngbo ira aussi constater les résultats obtenus grâce aux investissements mis en place dans le cadre du Projet de formation professionnelle, d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER), appuyé par le Fonds. Il rencontrera des participants au Projet pour constater de visu comment ce dernier a transformé leur vie.

D'un coût total d'environ 43,6 millions de dollars des États-Unis, le Projet FIER cible les jeunes femmes et hommes ruraux et vise à assurer leur autonomisation en leur facilitant l'accès à des débouchés économiques et à des perspectives d'emploi dans le secteur agricole. Le Projet FIER apporte une réponse claire aux préoccupations du gouvernement concernant l'emploi des jeunes. Il appuie leur formation professionnelle et facilite le financement des activités agricoles rémunératrices proposées par de jeunes entrepreneurs ruraux. Pendant la période d'exécution du projet, 100 000 jeunes ruraux bénéficieront d'une formation professionnelle, quelque 15 000 activités rémunératrices mises sur pied par de jeunes entrepreneurs ruraux âgés de 18 à 40 ans seront créées et financées, et 5 000 jeunes ruraux auront de meilleures perspectives d'emploi.

Depuis 1982, le FIDA a participé au financement de 15 programmes et projets de développement rural en République du Mali, en investissant 302,1 millions de dollars sur un montant total de 692,4 millions de dollars, qui ont bénéficié directement à plus de 516 000 ménages ruraux.

