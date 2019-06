Congo-Kinshasa: Mikondo/Kimbanseke - Mabunda offre une fontaine publique à la population

Loin s'en faut, la promesse de campagne faite par la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko, le 24 avril dernier, celle de faire de la Chambre basse du parlement une institution proche de la population, n'aura jamais été une simple promesse biscornue, moins encore un discours à la politicienne comme certaines personnes pouvaient l'imaginer.

Car, au fur et à mesure que le temps passe, la 2ème plus grande Institution du pays se rapproche de plus en plus de la population. Rien qu'à voir ce qui s'est passé durant ces deux derniers mois pour se faire une idée globale de la vision de la deuxième personnalité du pays. En effet, hier, jeudi 27 juin 2019, les habitants de Kimbanseke, ceux du quartier Mikondo précisément, se sont vus offert un don de la fontaine dans l'enceinte de la paroisse "Maman wa bosawa".

L'église de la paroisse "Maman wa bosawa", dans la commune de Kimbanseke était pleine de monde pour la messe spéciale organisée pour l'inauguration de la fontaine publique dans cette grande paroisse. Cette œuvre a été réalisée avec la contribution de l'honorable Jeanine Mabunda Lioko. Tout compte fait, juste avant l'inauguration de cette fontaine, la Présidente de l'Assemblée nationale a assisté à cette messe spéciale, en compagnie d'une forte délégation de Députés nationaux élus de plusieurs provinces et circonscriptions électorales. Dans la foulée, l'on pouvait apercevoir la présence de Députés comme Marie-Ange Lukiana, Mota Ngaliema, Tatiana Pembe Nembalemba de la Tshangu, Geneviève Inagosi du Haut-Uélé, Dominique Munongo du Grand Katanga, Didace Pembe du Maindombe, Lucie Kipela du Kwilu, Anne-Marie Mbilambangu du Kasaï, Adolphine Muley du Sud-Kivu, Maguy Rwakabuba du Nord-Kivu, Patricia Nseya Mulela de Likasi et Papy Pungwe de la Funa.

Officiant du jour, l'Abbé Hyppolite Kisata Musimbelo, n'a pas manqué de souligner le caractère insondable et inestimable de la bonté divine et la valeur que le créateur accorde à la femme en tant que donneur de vie. Pour sa part, la Présidente de l'Assemblée nationale a remercié l'assistance pour l'accueil chaleureux, cela avant d'expliquer pourquoi elle a choisi le district de Tshangu pour sa première descente sur terrain dans le cadre de ses vacances parlementaires. Pour l'élue de Bumba, les Ministres, les Députés et les sénateurs qui siègent dans les instances décisionnelles et délibérantes devront se soucier au quotidien de la protection des intérêts supérieurs de la nation qui commencent par le bien-être de la population. A l'en croire, la meilleure protection du patrimoine Congo passe obligatoirement par l'amélioration des conditions de vie du souverain primaire, conclut-elle.

La speaker de la Chambre basse du parlement, prévoit d'autres descentes sur terrain, pour bien cristalliser sa vision de réduire la distance entre les Députés et ceux dont ils portent la voix. Présents à cette cérémonie, les Députés Didas Pembe, Geneviève Inagosi, Marie-Ange Lukiana, Anne-Marie Milambangu, Adolphine Miley et la représentante des femmes de la paroisse Maman wa Bosawa ont salué dans les quatre langues nationales l'importance de cette nouvelle approche d'un Parlement plus proche et plus sensibles aux problèmes des populations.