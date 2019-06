Ile Maurice: Assemblée régionale de Rodrigues - Consensus sur l'interdiction des plastiques alimentaires

«There is no quarrel over this regulation because concerning ecology and the environment of the country, there is no petty politics.» Commentaire du Minority Leader, Nicolas Von Mally, après la présentation du règlement bannissant les plastiques alimentaires, mardi 25 juin, à l'Assemblée régionale. L'île est précurseur en la matière, ayant interdit les sacs plastiques depuis 2014.

En vertu de la section 31 de la Rodrigues Regional Assembly Act, les Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019 ont été présentées lors de la 8e séance de l'Assemblée régionale pour l'année 2019 par le commissaire de l'environnement Richard Payendee. Aux alentours de 22 h 45, ce projet de loi a été voté avec amendement, à 15 voix contre deux, les membres Rosaire Perrine et Nicolas Volbert de la minorité s'étant abstenus.

Ce règlement est donc entré en vigueur dès le lendemain. Finis les contenants alimentaires (take away), les couverts, les pailles, les verres, en plastique.

Manifestation des enseignants

Par ailleurs, 31 questions étaient à l'ordre du jour, dont six ont été retirées. Huit questions étaient adressées directement au Chef commissaire au départ. Les autres questions étaient adressées aux différents commissaires et étaient inscrites au nom des membres de la minorité comme ceux de la majorité. Questions qui étaient en rapport avec la manifestation des enseignants le 7 juin, au tronçon de route reliant Montagne Charlot à Port-Mathurin (endommagé depuis les grosses pluies du 1er juin), aux bourses allouées aux étudiants rodriguais pour des études post secondaires, à la mécanisation des terres, au tourisme, au bureau de l'emploi et au Nine Year Continuous Schooling', pour ne citer que celles-là.

La présidente de hémicycle, Marie Priscie Angela Speville, a dû à maintes reprises rappeler à l'ordre les membres des deux côtés de la chambre, comme à l'accoutumée.

Nicolas Von Mally a ouvert les hostilités avec une question adressée au Chef commissaire, Serge Clair, sur les raisons qui ont poussé les enseignants de REDCO à manifester dans les rues de la capitale le 7 juin. Ce à quoi Serge Clair a concédé que cet organisme fait face à de nombreux problèmes mais qu'il revient aux membres du board et du management de REDCO de prendre leurs responsabilités. Ils doivent informer la commission de l'éducation des problèmes récurrents. Il a également indiqué qu'un auditeur est en train de faire un constat de la situation sur les allégations de mis-management au sein de REDCO. Le rapport sera soumis en juillet.

Problème de drain

Sur l'état du tronçon de route reliant Montagne Charlot à Port-Mathurin, le commissaire des infrastructures publiques, Nikolson Lisette, a répondu que la somme déboursée jusqu'ici pour la construction de cette route s'élève à Rs 67 millions pour une longueur de 850 mètres. Rs 43 millions ont déjà été payées au contracteur. La route est endommagée sur une distance de 373 mètres à cause des grosses pluies car certains travaux n'avaient pas encore été effectués et que le site n'a pas encore été livré à la commission. Le coût des réparations tombe sous la responsabilité du contracteur. Il concède également qu'il y a un problème de drain et que cela est dû à la non implémentation des recommandations par le contracteur.

Après la pause déjeuner, les travaux ont continué avec les questions réponses jusqu'à 14 h 35, le temps alloué aux questions étant terminé. La commissaire de la jeunesse et des sports Rose De Lima Edouard Ravina a enchaîné avec un statement sur l'arrivée de la flamme des Jeux des îles de l'océan Indien, dont deux disciplines auront leur compétition à Rodrigues. C'est la première fois que 43 athlètes rodriguais vont représenter la République dans neuf disciplines à ces jeux.

Vers 15 h 15, les travaux ont été suspendus pour une pause d'une demi-heure avant de reprendre pour la présentation du nouveau règlement.