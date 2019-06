Cote d'Ivoire: Inclusion financière - Objectif, 60% d'ici à 2024

Un autre défi à relever. La Côte d'Ivoire compte faire passer son taux d'inclusion financière de 40% (2017) à 60% en 2024. D'où la mise en place de la Stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 (SNIF).

Cette stratégie, lancée ce 26 juin 2019 à l'auditorium de la Primature, repose sur cinq axes. A savoir l'amélioration de l'accès aux services financiers des populations vulnérables exclues ; la promotion de la Finance numérique ; la protection des clients et l'éducation financière ; une règlementation évolutive, adaptée et une supervision efficace ; un cadre fiscal et politique favorable à l'inclusion financière.

Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie de lancement, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a indiqué que la Stratégie nationale d'inclusion financière 2019 -2024 traduit la vision du gouvernement de favoriser l'accès aux produits et services financiers aux populations vulnérables. « Il s'agit d'une réforme majeure du gouvernement qui permettra d'accélérer et de renforcer conformément aux instructions du président de la République, Alassane Ouattara, la redistribution des richesses issues de la croissance économique forte que connait notre pays depuis 2012 », a fait savoir Bruno Koné.

La SNIF 2019- 2024 vise ainsi à améliorer l'accès au financement des jeunes, des femmes, des populations rurales, des promoteurs de PME, des artisans et autres planteurs à travers notamment l'élargissement de la gamme des produits financiers et leur adaptation aux attentes des populations. Elle va procéder au recensement des capacités des acteurs de secteurs financiers, consolider la viabilité du système financier décentralisée et développer les services financiers.

Le gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, a apporté le soutien de l'institution à la SNIF 2019- 2024. D'autant plus que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus d'accélération du développement social à travers le Programme social du gouvernement 2019-2020 pour assurer aux populations des services sociaux de base et créer une croissance inclusive.

Toutefois, a-t-il tempéré, cet objectif ne pourra être atteint sans une inclusion financière réussie pour permettre aux populations de s'insérer harmonieusement dans le tissu économique. Car, a développé le gouverneur de la BCEAO, « l'inclusion financière facilite l'accès au crédit, améliore l'épargne et la collecte des dépôts (... ) Elle favorise aussi la réduction de la pauvreté et des inégalités ».

Sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a fait savoir qu'en 2017, le taux de bancarisation strict était de 17% quand celui de la bancarisation élargi aux systèmes financiers décentralisés est de 25%. A cette date, le taux global d'inclusion financière s'établissait à 41%. L'analyse de ces indicateurs, a-t-il expliqué, permet de noter que le secteur de la micro-finance et les services financiers, via la téléphonie mobile, constituent les principaux vecteurs de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire.

Concernant la SNIF, il a noté que c'est l'aboutissement d'un processus rendu possible grâce à l'adhésion combinée de la BCEAO et de la Côte d'Ivoire au réseau de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) ainsi qu'à la politique active menée par le gouvernement, à l'effet de promouvoir l'inclusion financière.