Sénégal/Algérie: Aliou Cissé, coach des Lions - «Difficile d'expliquer à chaud»

En conférence de presse d'après match, le coach Aliou Cissé dit ne pas encore être en mesure d'expliquer la défaite du Sénégal contre les Fennecs très déterminants et engagés pendant toute la rencontre. Du moins, pour le moment. « A chaud, il est difficile d'expliquer ce qui n'a pas marché », se dédouane-t-il d'emblée. La seule chose où Aliou Cissé a des certitudes est que le match a été âprement disputé par les deux équipes.

Qu'ont fait les Fennecs pour battre encore le Sénégal ? Aliou Cissé donne un début de réponse pour expliquer sa défaite : « cela s'est joué sur des détails. Comme on dit souvent, le haut niveau, ce sont des détails. En première période, le match était plutôt équilibré. C'est sur une perte de balle qu'on prend ce but. On a eu beaucoup de déchets techniques dans l'antre jeu». C'est un test manqué, selon Aliou Cissé qui rate ainsi une bonne occasion d'écrire une page de l'histoire du football pour avoir gagné l'Algérie en phase finale d'une Can. Au niveau de l'état d'esprit, Aliou précise n'avoir rien à reprocher aux joueurs, car, soutient-il, « ils ont fait exactement ce que je leur avais demandé de faire. Les garçons se sont engagés ».

LA TACHE DIFFICILE

L'autre match du groupe a vu le Kenya s'imposer devant la Tanzanie, sur un score de 3-2. Les Harambee Stars de Victor Wanyama reviennent à hauteur du Sénégal. La troisième et dernière journée devant opposer le Sénégal au Kenya, constitue désormais une belle affiche dans la course à la qualification. «Un match difficile pour ne pas dire décisif. Il faudra donc prendre le maximum de point contre le Kenya. On attend les grandes équipes quand ils sont dos au mur », a fait savoir Aliou Cissé. Et d'ajouter : « A nous de prouver qu'on est une grande équipe. A nous de prouver qu'on est une grande nation de football. Je continue d'avoir confiance à mon équipe. On fera tout pour prendre les trois points ». En félicitant ses joueurs, Aliou Cissé se projette déjà sur la prochaine sortie des Lions. « Il faut bien récupérer et préparer la rencontre face au Kenya qui ne sera pas un match évident. Il faut aussi récupérer surtout nos joueurs blessés et remobiliser le plus rapidement possible nos troupes pour ce match», a relevé Aliou Cissé.

GANA ET SARR : «J'ESPERE QU'ON POURRA LES RECUPERER »

Annoncés incertains pour le match, Ismaila Sarr et Idrissa Gana Gueye ont déclaré forfait face aux Fennecs. Deux absents majeurs pour l'équipe du Sénégal. C'est une lapalissade de le dire. L'absence du milieu de terrain de Everton (Angleterre) s'est ressentie pendant toute la rencontre. En conférence d'après match, Aliou Cissé dit espérer les récupérer pour qu'ils puissent jouer contre le Kenya. Pour Ismaila Sarr, Aliou Cissé donne de ses nouvelles : «il a passé une IRM ce matin (hier, Ndlr). Il n'y a rien de grave apparemment ».