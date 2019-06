Madagascar: Bousculade à Mahamasina - Andry et Mialy Rajoelina au chevet des victimes

Après avoir effectué une descente à l'hôpital HJRA dans la nuit du drame, le couple présidentiel a rassemblé au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina, hier, les familles de ceux qui ont perdu la vie.

Emouvant. C'est le moins que l'on puisse dire de l'évènement qui s'est déroulé hier au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. Les larmes aux yeux, Andry et Mialy Rajoelina ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de la bousculade, survenue à l'entrée du stade de Mahamasina dans l'après-midi du 26 juin, célébration de la Fête de l'Indépendance. Hier, le couple présidentiel a rassemblé à Mahamasina les proches des 16 personnes ayant perdu la vie durant cet accident.

Un évènement très émouvant durant lequel le couple présidentiel a non seulement formulé un message de condoléances, mais a également exprimé son soutien aux proches des victimes. « Vous n'êtes pas seuls. On est avec vous. L'Etat est derrière vous », a déclaré le président de la République. Et lui de réitérer que l'Etat va accompagner et aider les familles logistiquement et financièrement pour les funérailles.

Prise en charge. En effet, le président Andry Rajoelina et son épouse, connus et reconnus par leur sens du Fihavanana, tiennent à être proches des familles des enfants et adolescents ayant succombé à cette bousculade. Faut-il rappeler que mercredi soir vers 23h, le couple présidentiel a déjà effectué une descente à l'hôpital HJRA, pour constater de visu le traitement et la prise en charge des 97 blessés reçus au niveau de cet hôpital ; mais aussi pour exprimer leur soutien aux familles de ceux qui ont perdu la vie.

Hier encore, une délégation de la présidence est revenue à l'HJRA pour se rendre à leur chevet. Une enveloppe a été offerte à chaque victime pour financer les soins médicaux. En tout cas, le président Andry Rajoelina prend lui-même les responsabilités vis-à-vis des victimes de cette bousculade meurtrière survenue à Mahamasina. Le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme a été désigné pour accompagner les familles et assurer l'octroi des aides. A noter que durant cette descente au Palais des Sports, le couple présidentiel a été accompagné par des membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Ntsay Christian et le staff de la présidence. Midi Madagasikara présente ses condoléances aux proches des victimes.