Madagascar: Economie numérique - Une connectivité inclusive pour lutter contre les inégalités

La connectivité abordable et inclusive, associée aux compétences et à l'alphabétisation numériques, sont des éléments essentiels de la lutte contre les inégalités à l'ère numérique. C'est ce qu'ont souligné les experts réunis au forum des Journées européennes du développement (JED 2019) de la Commission Européenne.

Selon leurs propos, une telle situation pourra accélérer la transformation de l'Afrique par le biais d'une économie numérique dynamique. « L'une des réformes sectorielles les plus marquantes que nous ayons connues en Afrique au cours des deux dernières décennies a été la révolution mobile, et cette innovation s'est étendue à l'argent mobile et à d'autres services », a déclaré Pierre Guislain, vice-président de la BAD pour le secteur privé, les infrastructures et l'industrialisation.

A noter que le thème du forum qui se terminera le 29 juin concerne les inégalités : « Construire un monde qui ne laisse personne pour compte ». Des experts d'institutions internationales, de gouvernements, du secteur privé et de la société civile, sont au rendez-vous pour examiner les principaux moyens d'amélioration de l'accès numérique et du potentiel de la technologie numérique, pour apporter des avantages sociaux et économiques à tous les Africains. Pour Madagascar, de grandes avancées sur cette voie sont enregistrées, depuis déjà quelques années.