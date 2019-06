Madagascar: « Vendredi joli » - Levelo au « Lounge Feeling »

Le groupe Levelo revient sur le devant de la scène ce soir, à partir de 20 h au « Lounge Feeling » à Ambohimangakely. Ce lieu un peu retiré du centre-ville semble bien être idéal pour apprécier les titres comme « Rasoanantenaina », « Angolavaitra »...

Ainsi, le concert de ce soir satisfera les nostalgiques, ceux ou celles qui veulent surtout apprécier l'un des plus grands paroliers du folk malgache. Levelo possède cette poésie que beaucoup n'ont pas, il manie si bien les émotions et les sensations dans sa musique. Il ne reste qu'à espérer que cette année soit une année bien fournie pour le groupe.

Lôla refait surface

Il se montre de plus en plus ces derniers temps, le chanteur Lôla va investir la scène du « Bônara Be » aux 67 Ha aujourd'hui à 20h. Discret l'année dernière, il retrouve apparemment des couleurs en cette fin de premier semestre 2019. Les incontournables vont ainsi revoir leur chanteur préféré qui a marqué de son empreinte la variété malgache. Lôla, c'est plus de quinze années de carrière, il a chanté avec les meilleurs. A ses débuts avec Rebika, il y a eu ensuite des duos avec des pointures comme Njakatiana, Black Nadia et les meilleurs. Les tubes comme « Zah le zahana », « Mampitempo ny fo », « Nadety », seront sûrement au menu.

AtsiMozika à l'Aft

AtsiMozika est actuellement présenté comme le nouveau phénomène de la « world music » malgache, cette formation sera à l'affiche de l'Alliance française d'Andavamamba ce soir, à partir de 19h. Selon sa biographie, AtsiMozika est d'abord un laboratoire musical facilitant les échanges de pratiques et la création musicale (écriture, composition, rythmique, présence scénique... ) de la région de Tuléar (sud-ouest de Madagascar). Pour l'instant, le groupe peine encore à se faire un nom et à trouver une bonne assise. Cependant, il fonctionne pour les amateurs de sons traditionnels mélangés avec des approches venues d'ailleurs.

« Piment Café » avec les habitués

C'est un rendez-vous devenu presque régulier. Benny, Bebey, Sefo et Sammy, membres du groupe Lôlô sy ny Tariny, vont entonner les morceaux du groupe ce soir au « Piment Café » Behoririka à partir de 21h. Ce n'est pas la première fois que ce quatuor illumine ce cabaret. D'autant que les inconditionnels en redemandent encore. « Lemizo », « Ilay akanjo fotsy », « Bonbon gasy »... seront autant de chansons qui vont mettre de la chaleur dans la salle. Pour passer une nuit détendue et propice à l'évasion, le « Piment Café » serait le spot idéal. D'habitude, celle-ci dure jusqu'à minuit avec Benny, Bebey, Sefo et Sammy.

Tambour Gasy à l'Is'art

L'Is'art Galerie à Ampasanimalo accueille le groupe Tambour Gasy aujourd'hui à partir de 19h. Tambour Gasy, c'est un ensemble de percussionnistes qui a démocratisé les djembés et autres congas, il y a une vingtaine d'années. Cette formation rappelle les bandes de jeunes des quartiers qui frappaient le tambour dans les couloirs en s'inspirant de Tambour Gasy. Dirigé par Tiana Rainitelo, celui qui a été aux côtés de Samoela depuis ses débuts jusqu'à maintenant, le groupe est également une école de percussions qui a vu passer les meilleurs percussionnistes du moment. Sûrement, les surprises seront également au menu.

Dian'Hay réchauffera Le Glacier

Chaud devant ! Dian'hay réchauffera l'ambiance du Glacier Analakely, ce soir. Elle vient de Fort- Dauphin et fait de la musique tropicale. Rien de mieux pour cette étoile montante de la musique tropicale de retrouver les noctambules. Un rythme tout simplement entraînant et des textes faciles à retenir, ses chansons passent comme une lettre à la poste. Le style qui vient tout droit du sud-est de la Grande Île, qui lui a permis de se faire un nom dans ce même endroit à ses tout débuts en 2015.