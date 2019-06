Madagascar: Portrait - Denis Alexandre Lahiniriko : L'histoire est une passion

Fils d'avocat, Denis Alexandre Lahiniriko a choisi une autre voie. Il n'a pas suivi les traces de son père. Être historien était son rêve depuis son plus jeune âge.

Madagascar dispose d'historiens dont le niveau n'a rien à envier à ceux qu'on trouve ailleurs. Alexandre Lahiniriko est un exemple parmi tant d'autres. « Je suis historien de formation et de profession », a -t-il affirmé avec fierté.

Etre historien est un choix de vie. Denis Alexandre Lahiniriko n'est pas historien par hasard. « Pour moi, l'histoire est d'abord une question de passion. Depuis l'enfance, je suis obsédé par l'histoire... Je suis entré en histoire comme d'autres entrent en religion », a-t-il confirmé. Au lycée, pendant que les jeunes de son âge se contentaient de ce que l'enseignant donnait, le jeune Lahiniriko avait « Omaly sy anio » comme livre de chevet. C'est ainsi qu'il a devancé ses collègues de classe.

Ressusciter les faits anciens, c'est le slogan préféré de ce docteur en histoire. Denis A. Lahiniriko a trois rôles : la recherche, transmettre les savoirs acquis, surtout à travers l'enseignement, et enfin publier les résultats de ses recherches. En fait, ce n'est pas l'historien qui connaît les dates, mais plutôt celui qui a un diplôme délivré par un département d' Histoire.

Comprendre le passé. Historien spécialiste des années 1940 et 1960 ; il a largement abordé des sujets contemporains comme la transition démocratique et la dynamique des élites. Alexandre Lahiniriko écrit un certain nombre d'articles universitaires publiés dans des revues spécialisées. Son prochain livre portera sur le MDRM et sera probablement publié cette année dans une maison d'édition française. Selon l'auteur, cet ouvrage constitue la matrice permettant de mieux comprendre la période plus contemporaine, et en particulier les formes des cultures politiques à Madagascar. D'ailleurs, c'est pendant cette période (1940-1960) que les structures et ses institutions ont réellement vu le jour sur la Grande Île.

L'historien soulève également le rôle du MDRM. Ce parti fait partie intégrante de la mémoire collective malgache. Puisque le MDRM ne dispose pas d'un vrai livre universitaire, Alexandre Lahiniriko a effectué des recherches minutieuses, afin que la population malgache puisse connaître réellement le parcours de ce parti politique influent pendant la deuxième moitié des années quarante. Certes, quelques publications existent, mais elles ne sont pas réellement consacrées au MDRM en tant que parti politique. Dans ce livre, Alexandre Lahiniriko décrit un parti qui a dominé l'échiquier politique malgache des années 1940. Il relèvera largement des cultures politiques malgaches, et en particulier de l'unanimisme politique qui n'est autre que la version politique de la notion du « fihavanana ».

L'homme passe mais les écrits restent. L'histoire n'est pas seulement la science des dates, mais elle aide également la population à se projeter dans l'avenir.