Madagascar: Fête nationale - ViMa n'oublie pas le fokontany d'Andranomahery

Fidèle à ses habitudes, le groupe Vision Madagascar (ViMa) sis à Ankorondrano a procédé, le 25 juin 2019, à un partage de produits de première nécessité (PPN) à 100 ménages du fokontany Ankorondrano Andranomahery.

Madame Anja, responsable commerciale de ViMa, a annoncé : « les actions sociales du groupe envers le fokontany Andranomahery ont lieu deux fois par an, à l'occasion de la fête nationale et pour Noël ». Si pour les dons offerts en décembre les enfants ont été mis à l'honneur ; cette fois-ci, la société a décidé de cibler les ménages. Ainsi, pour cette 59e fête nationale, les foyers nécessiteux du fokontany ont eu droit à du sel, du sucre et de l'huile.

Le chef du fokontany, Alain Ramanantany, représentant des 100 ménages présents dans le jardin de ViMa, a remercié toute l'équipe ainsi que le Directeur Général de la société. « Merci de ne pas nous oublier, nos enfants, nos grands-parents et tous les habitants ! ». Voilà ses mots pour conclure son discours. La distribution s'est faite dans le calme et la bonne humeur, que ce soit de la part de l'équipe de ViMa ou des bénéficiaires. Une matinée où l'on a vu au moins une centaine de personnes les paniers bien remplis et le sourire aux lèvres.