Madagascar: Circulation à Antananarivo - Des trajets différents pour les bus

Après les fêtes, Antananarivo retrouve son train-train quotidien, notamment avec la reprise de la réfection des routes. Et à ce propos, la Commune Urbaine d'Antananarivo a publié, le 27 juin, un communiqué à propos des nouvelles dispositions concernant les routes non accessibles, et les trajets provisoires de certaines lignes de bus.

Un communiqué de bon matin. Durant la matinée du 27 juin, on a pu lire un communiqué de la Commune Urbaine d'Antananarivo sur sa page Facebook, mentionnant les dispositions prises concernant la circulation dans la capitale et ses alentours. Il a été mentionné que la route allant de PK3+450 (Ambodivonikely-Route du Pape), à PK6+000 (station Jovenna-Ambodimita), qui est actuellement en cours de réparation, ne sera pas accessible jusqu'au lundi 29 juillet 2019.

Changement de trajet pour les bus. Bien évidemment, ces travaux vont affecter la circulation pendant encore un long moment, puisque la durée prévue pour ce projet de réfection des routes est de dix mois. Pour l'instant, certaines lignes de bus doivent donc emprunter une autre trajectoire. Une partie des lignes 105 et 114 prendra par exemple la Route digue-Gare Maki-Rond point Madinox, pendant que l'autre partie liera Analakely et Ambodivonikely. Pour les bus 112, ils suivront le trajet Ambohibao-Andranomena-Ambodimita-Anosisoa avant de revenir à Andranoro. Quant au terminus de la ligne 194 au départ d'Anosivavaka, il est fixé à Ambodivonikely jusqu'à la réouverture de la Route du Pape.

« Les bouchons sont un cancer ! ». « Je ne crois pas que la circulation à Antananarivo puisse un jour devenir fluide, les bouchons sont un cancer et ils empirent de jour en jour ! », a déclaré Mamy, un chauffeur de taxi agacé des embouteillages quotidiens en centre-ville. Et pourtant, les travaux effectués actuellement restent indispensables, quand on voit à quel point la majorité des routes de la capitale sont en mauvais état. En tout cas, certains usagers de la route affirment être satisfaits de la manière de travailler de la société COLAS, jugée plus professionnelle et plus compétente. Quoi qu'il en soit, les Tananariviens espèrent que ces travaux pourront améliorer la fluidité de la circulation à Antananarivo.