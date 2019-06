Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - Le plan d'action 2019-2021 estimé à plus de 76 milliards fcfa

C'est fait. Le troisième plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants de l'ère Alassane Ouattara a été dévoilé hier au Sofitel hôtel ivoire. Le budget prévisionnel de ce plan qui s'étend sur la période 2019-2021, est estimé à 76 156 000 000 FCFA, soit environ 132 millions de dollars.

Certes, c'est un montant élevé par rapport au dernier plan (12 milliards FCFA), mais il est à la mesure de l'ambition de la Côte d'Ivoire, a déclaré la présidente du Conseil national de surveillance de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Mme Dominique Ouattara. A savoir éliminer de la Côte d'Ivoire le travail des enfants d'ici à 2025.

De plus, le nouveau plan, a souligné la Première Dame, s'inscrit dans une démarche globale avec la prise en compte de tous les programmes sociaux du Gouvernement. Ce sera également, a-t-elle précisé, une continuité dans l'action. « Ce nouveau plan d'action devra nous permettre de renforcer nos acquis et intensifier nos actions.

A cet égard, notre priorité sera de poursuivre nos efforts dans le domaine de l'éducation à travers la construction de plus de salles de classe, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants, afin de permettre à tous les enfants vivant sur le territoire national, d'avoir un accès à une éducation de base de qualité et de les soustraire aux risques de travail des enfants », a-t-elle déclaré.

Faisant un bilan des précédents plans, la Première Dame a confié que les actions ont été menées autour de 4 axes principaux, à savoir la prévention du phénomène ; la protection des enfants victimes ; la poursuite et la répression des trafiquants et le suivi et l'évaluation des actions.

Au vu des résultats obtenus, le Département du Travail des Etats-Unis a indiqué dans son rapport de 2016 que « La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l'élimination des pires formes de travail des enfants ».

Étant donné son caractère holistique, la présidente du Cns a exhorté toutes les parties prenantes (Gouvernement, industrie du cacao et du chocolat, partenaires techniques et financiers, organisations du système des Nations Unies, Ong nationales et internationales) à conjuguer les efforts pour mettre en œuvre le plan d'action 2019-2021.

Le ministre du Travail et de la Protection sociale Abinan Kouakou Pascal a rassuré sur l'engagement du gouvernement. Le directeur régional du BIT, Peter Van Rooij, et Time McCoy, vice-président de la World Cocoa Foundation, ont félicité la Première Dame pour son leadership dans la lutte contre le fléau de la traite des enfants