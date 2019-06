Sénégal/Algérie: CAN 2019 - Auteurs d'une grande performance, les Fennecs se prononcent

C'était le choc du groupe C de la CAN 2019. Algérie contre Sénégal était l'affiche au sommet de la journée de jeudi. Très tactique et moins spectaculaires en première mi-temps, ce duel a atteint sa vitesse de croisière en deuxième. Entreprenante en seconde période, les Fennecs épinglent le Sénégal tout en étant autoritaire. A l'issue de cette rencontre, deux artisans majeurs de cette victoire se sont exprimés.

« On a fait un match de guerriers et c'est à l'image du pays. On a joué comme des hommes et en faisant preuve de belles vertus mentales. C'est la victoire de tout le monde, le staff y compris, qui a beaucoup travaillé. On savait comment les Sénégalais allaient jouer. On n'a pas été surpris. Notre succès est largement mérité » a fait savoir le milieu de terrain de Galatasaray Sofiane Feghouli.

« Nous avons joué face à une bonne équipe sénégalaise. L'essentiel a été fait à savoir gagner et assurer la qualification au prochain tour. Mais il faut faire attention car rien n'a été fait. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Nous nous sommes qu'au début de la campagne et il faudra être vraiment très costauds pour atteindre notre objectif » a indiqué le milieu offensif de Manchester City Riyad Mahrez.