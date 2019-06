Maroc/Cote d'Ivoire: CAN 2019 Maroc-CIV - Entre Lions et Eléphants, qui est le plus fort ?

Ce match Maroc - Cote d'ivoire fait figure de sommet du groupe D entre deux équipes sui ont remporté leur première rencontre dans cette CAN 2019 et qui peuvent donc déjà décrocher la qualification en cas de nouvelle victoire.

Baptisé « groupe de la mort », ce groupe D comporte une des meilleures sélections africaines du moment, le Maroc, entraîné par Hervé Renard, champion d'Afrique en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'appuie sur une nouvelle génération, capable, sans doute, d'aller un peu plus loin que le premier tour.

Selon les statistiques, le Maroc a affronté la Côte d'Ivoire à 22 reprises, lors de matchs amicaux, de qualification à la Coupe du monde, des éliminatoires de la CAN et des Jeux olympiques. Au final, les deux sélections restent sur sept victoires chacune et huit matchs nuls. La confrontation de demain sera décisive pour se départager, puisqu'il s'agit de la cinquième confrontation depuis la CAN de 1986 qui s'est tenue en Égypte. Ce match, où les deux sélections jouaient pour la troisième place, s'est soldé par la victoire des Éléphants 3-0.

- L'équipe de Cote d'Ivoire n'a jamais battu une sélection entrainée par Hervé Renard (défaite contre la Zambie aux tirs aux buts en finale de la CAN 2012, match nul contre le Maroc en amical et défaite contre le Maroc lors de la CAN 2017).

- L'équipe de Côte d'Ivoire s'est imposée (2-0) face au Maroc le 28 juillet 1991 et le 4 juillet 1995, respectivement en matches de qualifications pour la CAN 1992 et 1996. Ses plus larges victoires.

- L'équipe de Côte d'Ivoire s'est inclinée (4-1) le 13 juin 1973 durant un match de qualification pour la Coupe du monde 1974. Sa plus large défaite.

- Le Côte d'Ivoire - Maroc le plus prolifique s'est soldé par un match nul (4-4) le 12 février 1980 en amical. Le 15 janvier 1984, les deux équipes ont fait un autre match nul (3-3).