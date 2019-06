Ghana: CAN 2019 - Yaya Banana prévient les frères Ayew, « aucun joueur ne me fait peur »

Dans la poule F de cette CAN 2019, c'est le Cameroun (3 points) qui a pris le meilleur départ en s'imposant sur le score de 2-0 face à la Guinée-Bissau (0 point). Les Lions indomptables seront face au Ghana ce samedi pour le compte de la seconde journée.

Le champion en titre a très bien commencé sa CAN 2019. Des buts de Banana et Bahoken, en seconde période, ont donné la victoire aux Camerounais. Dans un groupe homogène, les joueurs de Seedorf ont réussi à battre une équipe à leur portée et seront sans doute plus libérés pour ce duel avec les Black Stars. Très solide en défense et plaisant en attaque, le Cameroun a donc empoché 3 premiers points cruciaux et peut aborder la suite de la phase de poules avec confiance.

Etant l'un des artisans de la victoire du Cameroun face à la Guinée-Bissau, Yaya Banana souhaite remettre ça face au Ghana. Le défenseur camerounais est conscient que le Ghana a très mal débuté sa CAN 2019. Et avec seulement 1 point, l'équipe des frères Ayew est donc dans l'obligation de gagner son deuxième match pour ne pas voir les 8èmes de finale s'éloigner un peu plus. Néanmoins, Yaya Banana est serein et n'a pas peur de rien. Même pas des frères Ayew.

« Aucun joueur ne me fait peur. Le Ghana est une bonne équipe, mais ce n'est pas pour autant que cela nous met une pression particulière, indique le joueur de Panionios, dans propos relayés par orangefootballclub. Au moment où nous sommes arrivés en Egypte poursuit-il, nous nous sommes dit : c'est parti, nous devons défendre notre titre jusqu'à la fin. On va se concentrer uniquement sur nous. Peu importe l'adversaire qui est en face. On respecte le Ghana, c'est un gros calibre, mais nous aussi, nous avons des atouts intéressants que ce soit individuellement ou collectivement. Le Ghana aura un adversaire solide en face ».

C'est un joli choc qui s'annonce entre le Cameroun, tenant du titre, et le Ghana. Les Camerounais ont pris un bon départ et veulent enchaîner une deuxième victoire consécutive pour ainsi se qualifier en 8èmes de finale de la CAN 2019. Mais le Ghana aura soif de revanche après son départ en demi-teinte et son match nul face au Bénin. Avec les frères Ayew en forme et une équipe plutôt solide, le Ghana veut faire plier le Cameroun.