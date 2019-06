Cote d'Ivoire: Développement de la Zone franche technologique (Vitib)/Kablan Duncan - "Les choses ont beaucoup bougé"

Le vice-Président de la République a inauguré le jeudi, le nouveau bâtiment abritant le siège du Vitib, ainsi que des entreprises pharmaceutiques financées par l'Exim Bank Inde.

Le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, a présidé le jeudi 27 juin 2019, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Village des technologies de l'information et de la biotechnologie (Vitib) - structure chargée de la gestion du Parc technologique Mahatma Gandhi sis dans la zone franche de Grand-Bassam.

Ce nouveau bâtiment ultramoderne qui a été baptisé l'Hôtel d'entreprises Tic est situé sur le site dernièrement aménagé et s'étend sur une superficie de 3000 m². Il a été financé par l'Exim Bank Inde à travers un accord de financement avec l'État de Côte d'Ivoire. Son inauguration a été couplée à celle de l'usine pharmaceutique indienne Pharmanova, mais également d'une station terrienne Vsat, d'un studio de production audiovisuelle et de deux laboratoires, l'un de télécom et l'autre de test d'Adn humain.

Tous ces projets ont en commun le fait qu'ils ont été financés par l'Exim Bank Inde et lancés pratiquement à la même période en 2017. Le vice-Président Duncan avait dans sa délégation plusieurs autorités gouvernementales, notamment les ministres en charge des Tic et de la Santé, respectivement Claude Isaac Dé et Eugène Aka Aouélé.

Ensemble, les officiels ont été conduits dans une visite guidée de toutes ces structures qui commencent déjà à faire rayonner le parc technologique. « Le Président de la République a demandé qu'on accélère le travail sur ce projet de zone franche. Aujourd'hui, nous voyons bien que les choses ont beaucoup bougé. Plusieurs entités sont installées, entre autres le nouveau bâtiment du Vitib, l'unité de fabrication de médicaments (Pharmanova) qui contribuera à améliorer la couverture en médicaments au niveau national et nous éviter d'avoir des médicaments de la rue, etc. Nous sommes heureux de voir toutes ces unités s'installer », s'est félicité le vice-Président.

Le Parc technologique de la Zone franche s'étend sur une superficie totale de 644 ha. A ce jour, 180 ha ont été aménagés et abritent une trentaine d'entreprises qui sont en activité, selon le directeur général du Vitib, Philippe Pango. L'Hôtel d'entreprises Tic où est logée désormais l'administration du Vitib, par exemple, est de type open-space et est destiné à abriter l'administration d'une vingtaine de grandes entreprises.

Pharmanova Côte d'Ivoire, spécialisée dans la fabrication de médicaments à usage humain, va fabriquer et conditionner des produits pharmaceutiques et ouvrir un laboratoire de recherche et de développement en biotechnologie. Ce sont plus de 500 emplois directs que cette entreprise va générer en cinq ans. Avant ces deux projets susmentionnés, d'autres projets indiens avaient déjà vu le jour dans le parc, tels que l'unité d'assemblage d'ordinateurs gérée par le groupe Cerco-CI.

Cette unité abritera d'ici peu une chaîne de montage d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones. Pour le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, l'inauguration de ces bâtiments est un signal fort indiquant que le Vitib est en marche. La vision du gouvernement à propos de ce parc, a-t-il précisé, est d'en faire un projet préfigurant la Côte d'Ivoire moderne dans un horizon proche.