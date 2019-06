Cote d'Ivoire: Sénat/Session plénière à Yamoussoukro - Les 17 membres du bureau définitif désormais connus

Avec la publication de la liste définitive des membres du bureau du Sénat, la seconde chambre du Parlement de Côte d'Ivoire peut désormais légiférer.

Tous les organes du Sénat ivoirien sont désormais au grand complet. Jeannot Ahoussou-Kouadio, président de cette chambre, a rendu publique la liste définitive des membres du bureau du Sénat et la composition des 6 commissions permanentes. C'était au cours de la session plénière qui a eu lieu hier, à la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

La liste des membres du bureau du Sénat est composée de 6 vice-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. Soit un total de 17 membres.

Les vice-présidents sont: Fadika Sarra Sako (Rhdp), Gomis Charles Providence (Rhdp), Ollo Anouman Germain (Rhdp), Mme Diaby Makani (Rhdp), Silué Kagnon Augustin (Rhdp) et Mme Bobi Assa Ahou Émilienne (Pdci-rda), dont 3 femmes. Coulibaly Yaya (Rhdp) et Mme Catherine Delon (Société civile) sont les questeurs.

Les 8 secrétaires se nomment Bamba Sogona épouse Arnault (Rhdp), Mme Ouattara née Coulibaly Maman (Rhdp), Agbahi Djodan Félicien (Rhdp), N'dohi Yapi Raymond (Pdci-rda), Kouassi Allomo Ouffoué Paulin (Rhdp), Seu Tia (Rhdp), Déhé Paul (Rhdp), Amoikon Kouakou Banga (Pdci-rda). 2 femmes figurent parmi les secrétaires.

Sur les 17 membres, l'on enregistre la présence de 3 sénateurs membres du PDCI, à savoir, Bobi Assa Ahou Émilienne, N'Dohi Yapi Raymond et Amoikon Kouakou Banga.

Quant aux 6 commissions permanentes, elles sont composées de 16 et 17 membres chacune. Il s'agit de la commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, présidée par Abdoulaye Tano, de la commission des Affaires économiques et financières, avec pour président Koumoué Koffi. La commission des Affaires sociales et culturelles a été confiée à Moussokoro Fanny Chantale et celle de la Sécurité et défense à Doué Édouard et, enfin, celle de la recherche, sciences, technologie et environnement est revenue à Ouattara Bakary.

Pour Jeannot Ahoussou-Kouadio, ces organes mis en place vont désormais permettre à l'institution d'accomplir efficacement ses missions. Celles qui consistent à voter les lois, à contrôler l'action gouvernementale et les politiques publiques.

Mais avant, Jeannot Ahoussou-Kouadio a précisé aux sénateurs que, conformément à l'article 8 du Règlement intérieur du Sénat, le bureau définitif doit être formé selon la représentation proportionnelle des groupes parlementaires, après consultation de leur président.

« J'ai mis un point d'honneur au respect scrupuleux de ces exigences parlementaires. Ainsi, j'ai eu une réunion de consultation portant sur la désignation des membres du bureau définitif avec les présidents des groupes parlementaires Rhdp et Pdci-Rda », a-t-il souligné.