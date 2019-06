Cote d'Ivoire: Autonomisation des jeunes - 305030 opportunités d'insertion identifiées pour un montant de 141 milliards de FCfa

Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes était, hier, l'invité des Rendez-vous du gouvernement, une tribune d'échanges organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale.

L'Etat de Côte d'Ivoire ambitionne, à travers le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes (Mpjej) et l'Agence emploi jeunes (Aej), d'offrir, avec l'appui des partenaires, des collectivités territoriales et du secteur privé, des opportunités d'autonomisation et d'insertion professionnelle à environ 500 000 jeunes.

Sur cet objectif, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du Programme social du gouvernement (Ps Gouv 2019-2020), les services du Mpjej et de l'Aej ont déjà identifié 305 030 opportunités d'insertion de jeunes pour un coût global de 141 milliards de Fcfa.

Pour le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, qui l'a révélé, hier, au "Rendez-vous du gouvernement", une tribune d'échanges du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), « cette offensive du gouvernement vise à accentuer la lutte contre le chômage et amplifier la création d'emplois ».

L'initiative prend en compte des programmes de développement des compétences (57 259 opportunités identifiées sur 65 000), des programmes de mise en stage pour un objectif global de 200 000 jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre (Thimo) pour un objectif de 60 000 bénéficiaires et un programme de développement de l'entrepreneuriat des jeunes pour 175 000 bénéficiaires.

« Ce dernier programme vise l'insertion professionnelle des jeunes par l'auto-emploi à travers le financement d'activités génératrices de revenus (Agr) allant de 100 000 F Cfa à 1 000 000 FCfa et de Projets structurés en micro et petites entreprises (Mpe) pour des montants allant de 1 000 000 F Cfa à 5 000 000 F Cfa », a indiqué Mamadou Touré.

Le ministre a exhorté avec insistance les jeunes de Côte d'Ivoire, dans toutes leurs composantes et diversités, à s'intéresser au dispositif d'insertion des jeunes mis en place par le gouvernement. Il a traduit la volonté politique du Président de la République, Alassane Ouattara, à offrir des opportunités d'emplois et d'auto-emplois décents aux jeunes.

« Venez tester notre dispositif dans les 201 guichets emplois qui seront ouverts dans les communes sur toute l'étendue du territoire national (... ). Inscrivez-vous sur la plateforme de l'Agence emploi jeunes », a instamment encouragé Mamadou Touré.