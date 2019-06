Angola: Le Plan directeur des transports sera soumis à l'Exécutif

Luanda — Le ministère des Transports soumettra à l'Exécutif, au début du deuxième semestre de cette année, le Plan directeur national du secteur des transports et de la logistique, en guise d'approbation, a annoncé vendredi, le titulaire du portefeuille, Ricardo de Abreu.

Ce plan, qui a fait l'objet d'une consultation publique au cours des 12 derniers mois, contient la vision à long terme du développement du secteur, son rôle stratégique, pour assurer une contribution croissante au développement durable de l'économie en garantissant des investissements et la création d'emplois pour les jeunes.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait à l'ouverture du onzième Conseil consultatif du ministère, sous le slogan "Consolidation de l'action du secteur des transports dans le développement socio-économique du pays", étant donné le rôle que jouent les transports dans l'économie, le secteur a besoin des capacités et des compétences privées pour l'exploitation et la maximisation du potentiel des infrastructures existantes, en vue de la croissance économique.

Pour cette raison, le ministre estime qu'il est possible d'apporter, par le biais de partenariats public-privés et de concessions à des entités internationales dotées d'une puissance financière, d'une crédibilité internationalement reconnue et d'un savoir-faire innovant, afin d'intégrer l'économie angolaise au contexte régional, continentale et globale.

Les projets en cours d'exécution et à exécuter exigent de l'expérience et des connaissances, c'est pourquoi le ministère a invité à ce conseil consultatif des spécialistes des différents domaines qui discutent de questions relevant de leur domaine afin d'aider les responsables des transports à s'améliorer et à consolider leur vision de la modernisation dua Secteur des transports, dans la structuration d'affaires avantageuses utilisant des partenariats public-privés et des concessions dans le secteur des transports.

Il a indiqué que dans le Conseil consultatif, les participants traiteront également du rôle d'une autorité de la mobilité, de l'utilisation de règles éthiques et des principes de bonne gouvernance et de passation des marchés publics, sans pour autant négliger l'innovation et l'introduction de technologies respectueuses de l'environnement, dans la lutte contre le changement climatique.

Le gouvernant a informé qu'il était en cours plusieurs projets, tels que le lancement de la billetterie électronique, dont le programme pilote avait déjà été mis en œuvre, l'amélioration de la mobilité dans la province de Luanda, la création de la société nationale d'infrastructures ferroviaires, projet intégré de la Baie de Namibe.

Le projet de réactivation du corridor de Lobito, la concrétisation des lignes directrices pour la stratégie du secteur de l'aviation civile et la préparation des pièces en vue du lancement d'un appel d'offres international pour les concessions aéroportuaires et les terminaux portuaires du Port de Lobito.

Au cours des 12 derniers mois, le ministère a mis en place un certain nombre de groupes de travail, notamment celui de l'analyse des processus disciplinaires, l'évaluation technique du NAIL, l'installation d'un système de billetterie et celui du Plans de massification des ports.

Le Conseil consultatif du Ministère des Transports se clôture ce vendredi.