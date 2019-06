Angola: PIIM prévoit de mettre en oeuvre 236 projets routiers

Luanda — Le Plan intégré d'intervention des municipalités (PIIM), lancé jeudi par le Président de la République, João Lourenço, prévoit la mise en oeuvre de 236 projets routiers, pour implanter, améliorer et renouveler les infrastructures routières.

Le PIIM, dont le budget est estimé à 2 milliards de dollars américains, en Kwanzas, prévoit également l'achèvement de la première phase du campus universitaire de Cabinda.

Le Plan, qui regroupe les propositions des besoins de chacune des 164 municipalités angolaises, adaptées aux priorités locales et aux aspirations de la population, sera financé par le Fonds souverain angolais (FSDEA). Parallèlement, des projets paralysés sur ces territoires ont été identifiés et doivent être repris. Les programmes, projets et actions inclus dans le PIIM concernent principalement les secteurs de la santé, de la construction et des travaux publics, de l'urbanisme, de l'énergie et de l'eau, de l'ordre et de la sécurité publics, de l'assainissement de base et des infrastructures, des services administratifs et municipaux, et l'intervention sur les voies routières.

Globalement, la mise en œuvre du PIIM se traduira par la mise au point de 1 864 interventions et projets dans l'ensemble du pays, répartis dans des domaines prioritaires. Les organes gouvernementaux locaux représenteront 68% du programme, tandis que les 32 autres seront de la responsabilité du gouvernement central.