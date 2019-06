Angola: Des détenus dans l'émeute de Sambizanga traduits en justice

Luanda — Cinq citoyens arrêtés jeudi par la police nationale à Sambizanga, lors de l'émeute au cours de laquelle ils tentaient d'envahir le 9ème commissariat de Police nationale, seront jugés sommairement par le Tribunal provincial de Luanda.

Lesdits citoyens répondront des crimes de désobéissance, d'altération de l'ordre public et de tranquillité, d'infractions corporelles et de dommages matériels.

Le directeur du bureau de la communication institutionnelle et presse de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur (Minint), l'intendant Mateus Rodrigues, a déclaré que la police avait été forcée de les détenir pour désobéissance quand plus de 100 personnes vandalisaient le commissariat.

À la suite d'actes de désordre public, notamment le lancement d'objets durs, sept véhicules de police et 12 autres qui circulaient le long de l'avenue Lueji Nkonda, ont eu leurs vitres latérales brisées et d'autres dommages au pare-brise et au placage.

L'officier supérieur de la corporation a averti que la police serait prête à agir pour la garantie de l'ordre public et de la tranquillité chaque fois que des manifestations de genre et autres actes de mépris de la loi, de désobéissance ou des infractions corporelles et morales telles que celles enregistrées jeudi, ont lieu.

L'émeute entre la police nationale et les peuples a résulté à la blessure de deux civils et cinq agents de la police, dont un dans un état grave.

La confusion est survenue après que des personnes, y compris des membres de la famille, aient accusé des agents du Service d'investigation criminelle (SIC) d'avoir battu un citoyen âgé de 25 ans qui avait été arrêté et qui était décédé quelques jours plus tard.

La police a agi avec la force d'intervention rapide pour les disperser et éviter de nouveaux dommages.