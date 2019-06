Angola: Le Plan d'intervention municipal valorise les communautés - Les gestionnaires

Luanda — Les administrateurs municipaux estiment que le Plan intégré d'intervention municipal (PIIM), lancé jeudi à Luanda par le Président de la République, João Lourenço, valorise et encourage les communautés à s'engager dans les tâches de développement local.

Dans le message des administrateurs, lu dans l'événement par le représentant de la municipalité de Camacupa (province de Bié), Alcida Camatele, les responsables saluent l'initiative présidentielle qui, selon eux, favorisera le développement inclusif des différentes localités du pays.

Selon Alcida Camatele, les administrateurs étaient auparavant relégués au plus bas niveau des relations institutionnelles, et les programmes et solutions destinés aux municipalités étaient exécutés au niveau du gouvernement central, sans écouter les communautés, ce qui explique l'échec de divers programmes.

D'après les administrateurs, le PIIM va faciliter l'interaction entre les autorités centrales et locales, ainsi que la récolte des informations auprès de ceux qui connaissent et vivent la réalité et les désirs des communautés.

Le Plan intégré d'intervention municipale (PICI), estimé à deux milliards de dollars américains, prévoit des actions dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'eau, de la sécurité, de l'ordre public, de la construction et des travaux publics, des infrastructures administratives et des routes, ainsi que l'urbanisme et l'assainissement de base des 164 municipalités municipales du pays.