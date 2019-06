Angola: L'Angola et le Vatican préparent un accord de coopération

Luanda — L'Angola et le Vatican se préparent cette année à la signature d'un accord-cadre visant à renforcer la coopération bilatérale, a annoncé vendredi, à Luanda, le nonce apostolique d'Angola et São Tomé et Principe, Petar Rajic.

Le représentant du Saint-Siège a annoncé ce fait à la presse à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, à qui il a fait ses adieux, dans le cadre de la fin de sa mission de quatre ans en Angola.

"Nous pouvons parler quelques jours pour la conclusion de l'accord. Cette phase finale est un moment de grand bonheur pour les parties ", a affirmé l'archevêque Petar Rajic, qui a reconnu l'existence d'excellentes relations de coopération avec les autorités angolaises.

L'accord comprend la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Église catholique en Angola et la titularisation de ses biens immobiliers, y compris des écoles et des centres de santé à travers le pays. En mars 2018, le Président João Lourenço a créé une commission interministérielle de négociation de l'accord-cadre à conclure avec le Saint-Siège. Dans le décret, le Chef de l'État angolais a indiqué le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Frederico Cardoso, pour coordonner la commission, qui comprend les ministres des Relations Extérieures, de la Justice et des Droits de l'homme, ainsi que de la Culture.

Font également partie de la commission les secrétaires du Président de la République chargés des affaires diplomatiques et de la coopération internationale, des affaires judiciaires et juridiques et des affaires sociales.

Les relations entre l'Angola et l'État du Vatican sont considérées comme bonnes. Le gouvernement angolais a autorisé l'extension du signal de Radio Ecclésia à l'ensemble du territoire angolais, une question en suspens depuis de nombreuses années.

Un autre problème est lié à l'engagement des autorités angolaises à œuvrer pour la modernisation du sanctuaire de Muxima, afin qu'il ait une meilleure image.

Le modèle de construction de la basilique Notre-Dame de Muxima a été présenté au Pape Benoît XVI à l'occasion de la visite de Joseph Ratzinger en Angola en 2009.