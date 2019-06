Angola: La Biennale doit être la vitrine du potentiel du pays (ministre d'État)

Luanda — La Ministre d'Etat angolaise aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré jeudi à Luanda que la Biennale de Luanda - Forum Panafricain pour la culture de la paix était l'occasion de montrer au monde l'image d'un nouvel Angola et ses potentialités.

Selon la dirigeante, qui a pris la parole lors de la cérémonie de lancement de cet événement, les participants auront l'occasion de découvrir la diversité culturelle angolaise qui est très vaste et riche, l'histoire et la réalité de l'Angola, en plein développement.

À cette fin, la ministre a fait appel à la participation de la société civile, des entreprises, des agents culturels et d'autres domaines à cet événement, pour stimuler l'économie, la culture, le tourisme et le développement durable du continent, créer des ponts et établir davantage des partenariats, pour le bien du monde, le progrès et bien-être des communautés.

Carolina Cerqueira estime également que la biennale va promouvoir l'image de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité et sa contribution à la paix dans le monde, à l'amitié et à la fraternité entre les peuples des latitudes les plus différentes.

Plus de 15 pays africains et de la diaspora, invités d'autres continents, ont déjà confirmé leur participation. Parmi les pays invités figurent l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Mali, le Nigéria, Cabo Verde, la République du Congo, la RDC, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Italie.