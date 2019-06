Sénégal: Zahra Iyane Thiam veut travailler "en parfaite synergie" avec les SFD

Dakar — La ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire s'est engagée, vendredi, à travailler avec les systèmes financiers décentralisés (SFD) dans le cadre des "nouvelles orientations" du gouvernement dans le secteur de la microfinance.

"(...) mon département entend travailler en parfaite synergie avec l'Association professionnelle des Systèmes financiers décentralisés (APSFD-Sénégal), pour un secteur de la micro finance inclusif et performant au service d'une économie émergente dans une société solidaire, cette vision chère au président Macky Sall", a dit Zahra Iyane Thiam.

Elle s'exprimait lors de la signature d'une convention de partenariat entre son ministère et l'APSFD-Sénégal.

Dans son discours dont l'APS a eu copie, Zahra Iyane Thiam a indiqué que "le cadre, ainsi que les modalités de cette collaboration, sont définis" par cette convention de partenariat.

La convention vise à "échanger sur les objectifs à atteindre dans le cadre de la promotion du modèle entrepreneurial de l'Economie sociale et solidaire, avec comme instrument moteur la microfinance". Il s'agit de même de "travailler en synergie et de façon coordonnée pour l'amélioration des performances économiques et sociales des SFD" et d'"augmenter la performance du secteur".

Il s'agit aussi de "renforcer les capacités des SFD (formation, coaching, assistance technique, le partage de bonnes pratiques) ; effectuer des évaluations périodiques pour mesurer les performances des SFD et la satisfaction des bénéficiaires finaux ; identifier les difficultés auxquelles les SFD sont confrontées et proposer des solutions".

Les objectifs sont aussi de "renforcer la viabilité institutionnelle et financière des SFD ; faciliter l'accès des SFD à des mécanismes de refinancement ; contribuer à l'inclusion financière et sociale des populations ; assurer le suivi-évaluation des programmes de coopération entre les entités du Ministère, les SFD et l'APSFD".

A travers le Fonds d'impulsion de la microfinance, le ministre a procédé à une dotation de matériels informatiques pour un premier lot de SFD partenaires.

"La mise à disposition de ces équipements, constitués d'un lot d'ordinateurs d'une valeur estimée à trente millions de francs CFA, contribuera, à coup sûr, au renforcement des capacités d'intervention des structures bénéficiaires", a estimé la ministre.

Elle a ajouté que "cette dotation en matériel informatique est complétée par l'implantation de Systèmes d'Information et de Gestion (SIG) au niveau du premier lot de ces SFD, pour un montant global de 52 millions de francs CFA".

Selon Zahra Iyane Thiam, "l'évolution du secteur de la micro finance exige des SFD de disposer d'outils de gestion et de contrôle adéquats pour le suivi de toutes les transactions opérées dans un système informatique fiable afin d'assurer la sécurité de leurs ressources".

L'informatisation des SFD "constitue un défi majeur à relever pour se conformer aux exigences réglementaires édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest", a-t-elle souligné.

Elle précise que "la remise de ce matériel vient répondre à cet impératif, et témoigne de la volonté de (son) département à ne ménager aucun effort pour la promotion économique et sociale, à travers des mécanismes innovants d'accès au crédit, et garantir ainsi l'effectivité de l'inclusion financière".

La ministre a partagé "les nouvelles orientations" du gouvernement dans le secteur de la microfinance, une "dynamique nouvelle" qui tourne autour "de l'évaluation à mi-parcours du Plan d'actions de la Lettre de Politique Sectorielle de la Microfinance".

Il y a aussi "la promotion du développement de la microfinance islamique ; la promotion de la finance digitale et de l'habitat social ; la nécessaire prise en compte de la satisfaction des clients finaux des SFD ; la mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter davantage les conditions d'accès au financement".

A cela s'ajoutent la réflexion autour de la mise en place de mécanismes favorisant l'accès des SFD à des ressources longues et stables, la prise en compte des aspects liés au genre dans les stratégies des SFD, l'articulation entre le secteur de la microfinance et celui de l'Économie Sociale et Solidaire, pour aboutir à la fusion des deux lettres de politique sectorielle.