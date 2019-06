Sénégal: L'ANSTS veut pousser à faire de la science un levier de développement

Dakar — L'Académie nationale des sciences et technique du Sénégal (ANSTS) a célébré, ce vendredi à Dakar, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique (JRSA), avec l'objectif de sensibiliser les autorités et toutes les parties prenantes sur la nécessité, selon son président Pr Doudou Ba, de faire de la science un levier de développement.

"Cette année, nous avons choisi un sujet d'intérêt national et international, un sujet d'une brûlante actualité, qu'est l'intelligence artificielle pour le 32e anniversaire de la Déclaration de Brazzaville qui a instauré la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique en 1987", a expliqué le Pr Ba.

Faisant d'une pierre deux coups, l'ANSTS en a aussi profité pour, d'après son président, "promouvoir l'excellence en remettant des prix à des doctorants qui, dans le cadre de leurs travaux, ont fourni un travail important pour le Sénégal et pour l'Afrique".

"Nous avons deux lauréats et le genre a été respecté avec une dame qui a travaillé dans le cadre de l'Ecole doctorale de la santé de l'environnement et des sciences de la vie et de la terre et un monsieur qui a travaillé dans le cadre des activités sociales", a-t-il détaillé.

La représentante du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Coumba Kane Touré, souligne que les orientations et recommandations attendues de la rencontre "vont être capitalisées". Selon elle, "cela va permettre au gouvernement de savoir où sont les priorités et orienter sa planification vers ces priorités pour le bénéfice de l'ensemble des populations".

"Le thème de cette année est l'intelligence artificielle. Il y beaucoup de chantiers à faire au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal va s'appesantir sur l'ensemble des recommandations qui seront issues de cette journée [... ]", a-t-elle poursuivi.

Selon elle, il s'agira de voir "en terme de cadre réglementaire qu'est-ce qu'il faut faire en terme de formation, comment nous devons orienter la formation dans les universités, pour que les étudiants, décideurs de demain, puissent être orientés dans cette transformation [... ]".

DocteurSeydina Moussa Ndiaye, enseignant chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal (UVS), déclare que pour être au rendez-vous, l'Afrique "doit former en masse sa population et sa jeunesse dans tout ce qui est mathématique, informatique, technologie spécifique à l'intelligence artificielle".

L'Afrique n'est pas forcément en retard puisque chaque pays est en retard par rapport à un autre, à l'exemple de la France qui est en retard par rapport aux USA et la Chine, a-t-il fait observer.