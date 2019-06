Maroc: Lancement de l'appel à projets du programme "Impulse"

L'appel à projets de "Impulse", programme d'accélération et d'accompagnement des start-up développé par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a été lancé, mercredi, au profit des entrepreneurs et innovateurs du monde entier.

Conçu en partenariat avec le réseau mondial d'accélération de start-up, MassChallenge, et soutenu par le Groupe OCP et sa filiale OCP Africa, ce programme de 12 semaines, qui démarrera le 15 janvier 2020, cible les start-up possédant une preuve de concept "POC" ou un produit minimum viable "MVP" dans les domaines de "l'Agritech", "Biotech", "Mining Tech" et "Materials and Nano Sciences".

L'objectif est d'accompagner la croissance rapide des start-up et de les aider à nouer des liens avec le Groupe OCP, l'UM6P, MassChallenge et leurs écosystèmes. Les candidats ont, en effet, jusqu'au 1er octobre prochain pour déposer leurs dossiers de participation.

Cette participation permettra de préparer la création d'un consortium d'entreprises visant à soutenir les activités d'un pôle d'innovation basé au Maroc qui est à la fois multisecteur et centré sur les défis africains, rapporte la MAP.

Ce consortium est en cours de formation avec des entreprises leaders dans leurs secteurs d'activité. Un tel écosystème aspire à révolutionner la scène sociale et économique africaine tout en aidant à favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise.

"Impulse est un programme d'accélération unique et ambitieux qui se caractérise par une dimension internationale. Nous sommes ouverts aux start-up provenant de toutes géographies confondues, qui ont un prototype ou un produit commercialisable dans les quatre secteurs distincts liés à la chaîne de valeur du Groupe OCP (Agritech, Biotech, Mining Tech et Materials and Nano Sciences)", a expliqué, le directeur de ce programme, Adnane Alaoui Soulimani, lors d'une rencontre informative tenue à Casablanca.

Il a, dans ce sens, indiqué que "Impulse" propose aux start-up un mentorat et coaching de premier plan. "Nous avons un portefeuille international diversifié composé d'experts métiers OCP, de professeurs de l'UM6P, de mentors issus de MassChallenge et de l'écosystème entrepreneurial marocain.

"Nous offrons un accès à des opportunités d'affaires via les réseaux du Groupe OCP et de l'UM6P et un prix de 250.000 dollars à partager entre les start-up gagnantes lors du Demo Day, prévu le 8 avril 2020", a-t-il précisé.

Ce programme, a poursuivi M. Alaoui Soulimani, permet aussi aux entrepreneurs d'accéder aux infrastructures de l'Université et à des espaces de prototypages tels que des laboratoires vivants, des fermes et une mine expérimentales, outre une plateforme chimique à Safi.

Et d'ajouter qu'une série de formations est proposée dans tout ce qui est business et management ainsi que sur des sujets techniques et scientifiques sur le campus de l'Université mais aussi aux locaux de MassChallenge à Boston et à Lausanne.

"Impulse" est ouvert également aux experts des écosystèmes entrepreneuriaux marocains et internationaux souhaitant rejoindre le programme en tant que juges, mentors ou conférenciers.